Dokunulmazlık Meclis'ten geçti; 'dokunulacak' 138 milletvekili kimler?

TBMM'nin dokunulmazlığı kaldıran anayasa değişikliği 138 milletvekilini ilgilendiriyor. Bu vekiller, terör örgütü ile suç ve suçluyu övme ve yardım, Cumhurbaşkanına hakaret ve hakaret, yaralama, görevi ihmal, tehdit, gizliliği ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, seçim kanununa muhalefet, siyasi partiler kanuna muhalefet, iftira ve halkı askerlikten soğutma suçu iddiaları ile yargı önüne çıkacak.

Meclis'te fezlekesi olan 138 vekillerin isimleri şöyle:

HDP: Meral Danış Beştaş, Abdullah Zeydan, Altan Tan, Behçet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkcü, Faysal Sarıyıldız, Feleknas Uca, Çağlar Demirel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan, İdris Baluken, Leyla Zana, Lezgin Botan, Nursel Aydoğan, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Saadet Becerekli, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder, Tuğba Hezer Öztürk, Ferhat Encü, Ziya Pir, Mizgin Irgat, Alican Önlü, Hişyar Özsoy, Ahmet Yıldırım, Ali Atalan, Osman Baydemir, Nihat Akdoğan, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Kadri Yıldırım, Dirayet Taşdemir, Berdan Öztürk, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ali Aslan, Adem Geveri, Leyla Birlik, Nadir Yıldırım, Aycan İrmez, Bedia Özgökçe Ertan, Mithat Sancar, Mehmet Emin Adıyaman

CHP: Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Koç, Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Aytuğ Atıcı, Bülent Tezcan, Çetin Arık, Deniz Baykal, Elif Doğan Türkmen, Emre Köprülü, Engin Özkoç, Eren Erdem, Faik Öztrak, Gürsel Tekin, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Levent Gök, Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi, Mevlüt Dudu, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Muharrem İnce, Musa Çam, Mustafa Akaydın, Mustafa Ali Balbay, Mustafa Hüsnü Bozkurt, Sezgin Tanrıkulu, Namık Havutça, Özgür Özel, Tanju Özcan, Uğur Bayraktutan, Veli Ağbaba, Cemal Okan Yüksel, Utku Çakırözer, Barış Yarkadaş, Niyazi Nefi Kara, Hayati Tekin, Ali Haydar Hakverdi, Özkan Yalım, Mehmet Göker, Orhan Sarıbal, Melike Basmacı, Yaşar Tüzün, Ceyhun İrgil, Metin Lütfi Baydar, Ünal Demirtaş, Fikri Sağlar, Ali Özcan, Atila Sertel, Necati Yılmaz, Serdal Kuyucuoğlu, Okan Gaytancıoğlu, Kamil Okyay Sındır

AKP: Mehmet Metiner, Metin Külünk, Necdet Ünüvar, Nihat Zeybekci, Suat Önal, Şamil Tayyar, Tülay Kaynarca, Vedat Demiröz, Veysel Eroğlu, Yılmaz Tunç, Ziya Altunyaldız, Mustafa Şahin, Naci Ağbal, Bülent Turan, Zeyid Aslan, Hamdi Çamlı, Nihat Öztürk, Ayhan Sefer Üstün, Ali Aydınlıoğlu, Erol Kaya, Feyzullah Kıyıklık, Bayram Türkoğlu, Hilmi Bilgin, Hüseyin Bürge, İsmet Yılmaz.

MHP: Devlet Bahçeli, Seyfettin Yılmaz, Yusuf Halaçoğlu, Edip Semih Yalçın, Mehmet Parsak, Ahmet Kenan Tanrıkulu, İsmail Ok, Mevlüt Karakaya

Bağımsız: Aylin Nazlıaka