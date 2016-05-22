T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Muharrem İnce: Dokunulmazlığın kaldırılmasına hayır demeliydik, önce bizi alacaklar

"HDP'nin ne yaptığından bize ne? Ben hayır oyu verdim"

22 Mayıs 2016 12:38

CHP'de parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce, "Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir milletvekili olarak anayasaya aykırı olan bir düzenlemeye vicdani olarak ‘evet’ diyemezdim. Savcılar ellerini ovuşturmuş bekliyor. Beni, Sezgin’i (Tanrıkulu), Eren’i (Erdem) ve Barış’ı (Yarkadaş) ilk etapta alacaklar" dedi.

CHP’nin 26. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, dokunulmazlık tartışmalarının gölgesinde yapıldı. CHP’nin değişikliğe destek vermesi eleştirildi. İki gün sürecek kampın ilk gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, en tartışılan konuşmalardan birini yaptı. İnce, CHP’nin TBMM’deki dokunulmazlık oylamasında ‘evet’ oyu kullanmasını eleştirerek, özetle şunları söyledi:

“Evet oyu verenler 1 yıl sonra çocuklarına, eşlerine dahi anlatamayacak, yüzlerine bakamayacaklar ve ‘hayır’ oyu verdik diyerek gezecekler. CHP kendi doğrularına göre hareket etmeliydi. Bizim HDP ile işimiz yok. Ama bir doğru varsa, HDP ile aynı karede görünüyoruz korkusuyla hareket etmek doğru değil. MHP, doğru bir teklif getirirse, onların teklifini desteklesek MHP’li mi olacağız? MHP veya HDP ne der, başkası ne der anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Doğrularımızı cesurca savunmamız lazımdı. Ben vicdani olarak ‘hayır’ oyu verdim. Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir milletvekili olarak anayasaya aykırı olan bir düzenlemeye vicdani olarak ‘evet’ diyemezdim. Savcılar ellerini ovuşturmuş bekliyor. Beni, Sezgin’i (Tanrıkulu), Eren’i (Erdem) ve Barış’ı (Yarkadaş) ilk etapta alacaklar. Bu bilgiye dayalı değil kendi öngörüm.” 

İstanbul Milletvekili Eren Erdem de “21 kişi 62 arkadaşını AKP inisiyatifine teslim etti” dedi. Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ise “Avrupa Parlamentosu ve AB kanadından iki gündür telefon alıyorum. Kendi doğrularımızı savunmamız gerekiyordu” dedi.  

ETİKETLER

Muharrem İnceCHPKemal Kılıçdaroğludokunulmazlık

İlgili Haberler

Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş'a: Nasıl olsa aynı koğuşta kalacağız

“HDP 10 yıldır burada. 10 yıl sonra da bu fotoğrafı son fotoğraf olarak yayımlayamayacaksınız”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24