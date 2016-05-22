CHP'li Muharrem İnce: Dokunulmazlığın kaldırılmasına hayır demeliydik, önce bizi alacaklar

CHP'de parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce, "Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir milletvekili olarak anayasaya aykırı olan bir düzenlemeye vicdani olarak ‘evet’ diyemezdim. Savcılar ellerini ovuşturmuş bekliyor. Beni, Sezgin’i (Tanrıkulu), Eren’i (Erdem) ve Barış’ı (Yarkadaş) ilk etapta alacaklar" dedi.

CHP’nin 26. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, dokunulmazlık tartışmalarının gölgesinde yapıldı. CHP’nin değişikliğe destek vermesi eleştirildi. İki gün sürecek kampın ilk gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, en tartışılan konuşmalardan birini yaptı. İnce, CHP’nin TBMM’deki dokunulmazlık oylamasında ‘evet’ oyu kullanmasını eleştirerek, özetle şunları söyledi:

“Evet oyu verenler 1 yıl sonra çocuklarına, eşlerine dahi anlatamayacak, yüzlerine bakamayacaklar ve ‘hayır’ oyu verdik diyerek gezecekler. CHP kendi doğrularına göre hareket etmeliydi. Bizim HDP ile işimiz yok. Ama bir doğru varsa, HDP ile aynı karede görünüyoruz korkusuyla hareket etmek doğru değil. MHP, doğru bir teklif getirirse, onların teklifini desteklesek MHP’li mi olacağız? MHP veya HDP ne der, başkası ne der anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Doğrularımızı cesurca savunmamız lazımdı. Ben vicdani olarak ‘hayır’ oyu verdim. Anayasaya bağlılık yemini etmiş bir milletvekili olarak anayasaya aykırı olan bir düzenlemeye vicdani olarak ‘evet’ diyemezdim. Savcılar ellerini ovuşturmuş bekliyor. Beni, Sezgin’i (Tanrıkulu), Eren’i (Erdem) ve Barış’ı (Yarkadaş) ilk etapta alacaklar. Bu bilgiye dayalı değil kendi öngörüm.”



İstanbul Milletvekili Eren Erdem de “21 kişi 62 arkadaşını AKP inisiyatifine teslim etti” dedi. Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ise “Avrupa Parlamentosu ve AB kanadından iki gündür telefon alıyorum. Kendi doğrularımızı savunmamız gerekiyordu” dedi.