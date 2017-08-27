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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Conkbayırına 'Adalet' yürüyüşü (3)

KADIN VE GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Adalet Kurultayı'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadın ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları

27 Ağustos 2017 15:58

KADIN VE GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI
Çanakkale\'de Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadın ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:
\"Adalet Kurultayı\'nda kadınlarımız için özel bir bölüm ve panel açıldı. Burada konuşacak, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var; Daha fazla siyasette yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak diye. Kendiniz mücadele edin. Sizlerin mücadelesi bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak.\" 
\'Uluslar arası Sosyalist Gençlik Örgütleriyle Söyleşi\'nin yapıldığı Gençlik Çadırı\'nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, \"Gençlerin ve kadınların daha fazla, daha güçlü siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Gençler, \'Şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa\' diye beklemesin. Hayır, alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde, siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız\" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Adalet Kurultayı kapsamında sabah bölümünde düzenlenen \'Seçimde Adalet\' konulu panele dinleyici olarak katıldı.

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