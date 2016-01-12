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Kılıçdaroğlu'ndan Beyaz'a: Neden özür diliyorsun, yürek yok mu sende?

"Kimi üzdün? Üzsen üzsen çocuk katillerini üzersin bırak da üzülsünler"

12 Ocak 2016 19:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programına bağlanarak,  “çocuklar ölmesin diyen” Ayşe Çelik isimli öğretmenin açıklamaları için özür dileyen sunucu Beyazıt Öztürk’ü eleştirerek, “Niye özür diliyorsun yürek yok mu sende cesaret yok mu? Kimi üzdün? Üzsen üzsen çocuk katillerini üzersin bırak da üzülsünler" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Beyazıt Öztürk’e sert tepki göstererek, "Özür üzerine özür. Programı yapan sanatçı arkadaş da özür diliyor. Ne özürü diliyorsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

 “Vay efendim sen nasıl çocuklar ölmesin dersin? Özür üzerine özür. Programı yapan arkadaş da sanatçı arkadaş da özür diliyor. Kardeşim neden özür diliyorsun sen? Yürek yok mu sende? Cesaret yok mu? Ne özürü diliyorsun? Kimi üzersin sen, ancak üzsen üzsen çocuk katillerini üzersin sen başka kimi üzeceksin?

Ben merak ediyorum. Bu sanatçı arkadaşımızın üzerine gidenler, gitsinler annelerine bir sorsunlar, ‘anne benim önemim nedir senin güzünde’ desinler. Bir evladın önemi nedir annenin gözünde, bir sorsunlar. Bir sorsunlar bakalım. Sen kalkıyorsun bunu acımasız bir propaganda aleti olarak kullanıyorsun. Bir de savcı soruşturma açıyor terör örgütü propagandası yapmaktan.”

 

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