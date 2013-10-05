Kılıçdaroğlu’ndan anayasa çıkışı: Getirin 59 maddeyi çıkaralım

Utku Çakırözer

(Cumhuriyet - 5 Ekim 2013)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Gaziantep ziyareti dönüşünde yaptığımız sohbette “yeni anayasa” konusu gündeme geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört partinin üzerinde uzlaştığı 59 maddenin çıkarılması konusunda Başbakan’ın yaptığı bir çağrı var. CHP o dönem, üzerinde uzlaşılabilecek maddelerin artırılması amacıyla görüşmelerin bir süre daha devamından yana olmuştu.

Kılıçdaroğlu dün sürpriz bir çıkış yaparak hükümete “Getirin 59 maddeyi çıkaralım” dedi. CHP lideri, “Anayasada üzerinde uzlaşılan 59 madde çok önemlidir. Tabii biz hak ve özgürlükleri nasıl genişletebiliriz diye bakıyoruz. Eğer üzerinde uzlaştığımız bu maddeleri getirirlerse geçirebiliriz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kısmi anayasa paketinin takvimi konusunda da önümüzdeki iki aylık süreye işaret ederek “Yerel seçimlerden önce yapılabilir. Bütçe yıl sonuna kadar çıkar. Ondan sonra da seçim kampanyası başlar, fiilen Meclis tatile girer” dedi.

Gül’ün hedefi ‘Başbakanlık’

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Gül’ün 1 Ekim’de yaptığı Meclis açış konuşmasındaki değerlendirmede de “Aşağıya yani başbakanlığa inmek istiyor. Konuşmasıyla gösterdiği üstü örtülü hedef bence başbakanlık” diye konuştu.

Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

1 Ekim’de hem Gül hem de Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in açıklamalarında kutuplaşma uyarısı ve siyasetçilere diyalog çağrısı dikkat çekiyordu. İktidar ve muhalefet arasındaki sert üslup mahkemelere de taşınmış durumda. Başbakan demeçlerinde CHP liderinden kazandığı tazminat davalarından bahsediyor. Kılıçdaroğlu, aleyhinde açılan davalarla ilgili şunları söyledi:

“Evet sürekli dava açıyorlar. Ama öyle söylediği gibi para falan kazandığı yok. Yargıtay henüz karar vermedi davalar hakkında. Eğer kaybedersem de AİHM’ye götüreceğim. Bir de tabii şunu yapacağım. Partimize ve bana yönelik ilk hakaretinde simgesel olarak ‘5 kuruşluk’ dava açacağım...”

TOBB’un ağzına fermuar çekilmiş

Kılıçdaroğlu CHP ile iş dünyası arasında yakınlaşma sağlamak amacıyla gittiği Gaziantep’te ve uçak sohbetimizde, TOBB yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Eleştirileri iki noktada toplanıyor:

1. Türkiye’de Koç grubu ve daha nice şirket mali denetimler yoluyla siyasi baskı altına alınırken TOBB’nin ağzına fermuar çekilmiş. Mustafa Boydak gibi bir sanayici Kayseri’den çıkıp itiraz ediyor. Ama en büyük tepkiyi beklediğimiz Rifat Bey (Hisarcıklıoğlu) sesini bile çıkaramıyor.

2. TOBB gibi bir kuruluşun genel kuruluna, hükümet korkusuyla ana muhalefet partisi liderini çağıramıyorlar. Bu anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değildir.

Kadın adaylara sıcak bakıyor

CHP lideri ile Gaziantep yolculuğu sırasında yerel seçimlerde yarışacak CHP adaylarına yönelik de sohbet etme fırsatı bulduk. Açıklamaları ve imalarından çıkan sonuçlar şöyle:

- Eskişehir, Ordu, Giresun, Aydın’da mevcut başkanlar yerlerini koruyacak.

- İzmir ve Antalya’da başkanlar isterse yeniden aday gösterilecek.

- Ankara’da MHP’nin “zayıf” aday çıkararak CHP’nin önüne fırsat sunduğunu düşünüyor. Mansur Yavaş ismini dışlamıyor, “düzgün ve başarılı biri” diyerek övüyor.

- Balıkesir ve Manisa’da seçimi kazanmak için sürpriz aday arayışı içinde.

- Yenimahalle’de mevcut başkan görevine devam ederken Çankaya’da değerlendirme daha uzun sürecek.

- Kadın adayları destekliyor. Ankara’da teşkilatın da desteğini alacak kadın bir adaya çok sıcak bakabileceğinin sinyalini veriyor. Bolu’da eğilim yoklamasından birinci çıkan kadın adayın seçimi de kazanacağına inanıyor.

- Beyoğlu’nda Gülseren Onanç ve Aylin Kotil arasındaki adaylık yarışına kamudan sürpriz üçüncü bir kadın aday katılıyor.