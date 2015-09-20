Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li 3 dönemlikler yorumu: Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 dönemliklerin AKP listelerinde yer bulmasını, “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” diye değerlendirdi.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın listelere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de “AKP özgür iradesiyle hareket edemiyor. Tutsak alınmış bir parti” diyen Kılıçdaroğlu, dün bir grup gazeteciye özetle şunları söyledi:

'Aylan bebek sorusu ciddi ayıp'

(1 Kasım seçimlerini ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yine görev vermemesi durumunda tavrının ne olacağı sorusu üzerine) Hele bir tablo ortaya çıksın. Erdoğan, şöyle bir arayış içinde olacaktır; ‘CHP’nin içinde olmadığı bir koalisyonu veya bir AKP azınlık hükümetini ben nasıl kurarım?’ Bana görev verip vermemesi hiç umurumda değil. Ben halkın tercihlerine saygı duyarım. Bana görev verilmemesi ‘halkın tercihlerini ben dikkate almıyorum’ söylemidir. Nitekim 7 Haziran seçimlerinden sonra hemen seçime gitmesi de milli iradeye saygı duymadığını gösteriyor.

(Erdoğan’ın “Aylan bebeğin kıyıya vuran naaşının sorumlusu kim?” sözlerinin anımsatılması üzerine) Suriye’ye kim silah gönderiyordu? Bu politikayı kim destekliyordu? Suriye’de acının ve gözyaşının akmasına kim destek verdi? Belli. Şimdi kalkıp da sahile vuran küçük bir çocuk naaşı üzerinden ‘Bunun sorumlusu kimdir? diye soru sormak gerçekten ciddi bir ayıp. Bunun sorumlusunu bütün dünya biliyor. ‘Mülteciler gelsinler, buradan Avrupa’ya geçsinler, çocukların naaşı kıyıya vursun, yüzlerce kişi Akdeniz’de boğulsun, iyi oldu’ diyenler, gidip oylarını AKP’ye verebilirler.

Milletvekili kalkıp gazetenin önüne gidip, gazetenin camını ve çerçevesini indirecek noktaya geldi. Böyle bir tabloyla Türkiye ilk kez karşılaşıyor. Vatandaş borç batağında, 13 yıldır ülkeyi yönetenlerin tamamı zengin oldu. Bütün gerçekleri anlatacağız ve çıkışları da anlatacağız. Bu yaşanan sorunlardan Türkiye nasıl kurtulur, bunu da anlatacağız.

'İmzasını gören gülümsemiştir'

(3 dönemlik bazı bakan ve vekillerin tekrar aday gösterilmesine ilişkin soruya) Güzel bir atasözü vardı. ‘Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.’ 13 yılda o ekip Türkiye’yi bu hale getirdi. AKP düşüş sürecine girmiştir. Artık topluma güven vermiyor. Çünkü AKP’nin artık bir özgür iradesi yok. AKP şu an, tutsak alınan bir siyasi partikonumunda. Onun için Türkiye’de yönetim boşluğu var. Yönetim boşluğu söyleminin varlık nedeni de bu. Erdoğan’ın tarafsız olmadığını biliyoruz, zaten kendisi de kabul ediyor. Kendisini AKP’nin genel başkanı olarak görüyor. Burada ezilen kişi AHMET DAVUTOĞLU’dur, sözü dinlenmeyen kişi Davutoğlu’dur. Sayın Davutoğlu, listeler bana ait mesajı vermek için sosyal medyada imzasıyla paylaştı ama eminim o imzayı gören herkes gülümsemiştir.

'Türkeş hayal kırıklığı'

Kılıçdaroğlu liste dışı kalan CHP’li Murat Özçelik ve MHP’li Meral Akşaner ile AKP listesinden aday olan Tuğrul Türkeş’i de şu sözlerle değerlendirdi: “Meral Hanım siyasetin çok önemli bir figürüydü. Parlamentoyu yönetirken de son derece başarılıydı. Partisi ile yaşadığı sorunları bilmiyorum. Tuğrul Türkeş, pek çok çevrede hayal kırıklığı yarattı. Söylemlerini sık sık değiştirmesi, siyasette kendisine duyulan güveni temelden sarsmıştır. Sayın Murat Özçelik’le de daha önce görüştük. Listelere girmeyişi onun açısından bir sürpriz değildi. Umuyorum hem siyasete, hem CHP’ye katkıları sürecektir.”