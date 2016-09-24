Kılıçdaroğlu'ndan 81 il başkanına talimat: Bütün mazlumlara sahip çıkacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla birlikte yaşanan mağduriyetlere değinerek, "Kimin evlerinden ayakkabı kutularında paralar çıktı. 'Benim yolsuzluğumu ortaya çıkardınız' diye intikam alıyorsunuz" dedi. Kılıçdardoğlu, "Bu memleketi istedikleri gibi yönetemezler. Öc alma duygusuyla, kinle yönetemezsiniz. 81 il başkanına talimat veriyorum, bütün mazlumlara sahip çıkacaksınız" diye konuştu. Hükümete seslenen Kılıçdaroğlu, "'Cemaatleri bitireceğiz' ön yargısıyla yola çıkmamak gerek" ifadelerini kullandı.

'FETÖ' soruşturmasının miladının 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a değinen Kılıçdaroğlu, dönemin MGK kararlarını hatırlatarak "25 Ağustos 2004. Milat bu. Gülen konusunda önlem alın diyor. Kimin imzası var? Recep Tayyip Erdoğan. Bunu niye örnek almıyorsun?" dedi.

Kılıçdaroğlu, OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelerle üniversitelerin, askeri liselirin ve dershanelerin kapatılmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Kahramanmaraş'ta düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstiklal madalyası olan tek kent. Sütçü İmam'ı hep andık anacağız. Bize bu güzel Türkiye'yi emanet eden şehitlere ve gazilere şükran borçluyuz. Maraş'ın tarihimzde önemli bir yeri var. Coğrafyası da çok önemli. 500 endemi bitkinin tek olduğu yer.

O kadar karmasar bir atmosfer varki insanlar kaygılı. Ve hepimiz çocuklarımızı düşünüyoruz. Geleceği ve ülkemizi düşünüyoruz. Bu karamdsar tablodan Türkiye'ninçıkması lazım.

"Herkes elini vicdanına koysun"

"Hep istikrarlı Türkiye dediler. Ne demek istikrar? Tek parti olsun koalisyon olmasın. 14 yıldır yönetiyorlar. İstikrar mı geldi? Herkes elini vicdanına koysun. Tek başına ikltidarsınız. Ekonomiye bakıyorum. Felaket birşey. İşsizlik 4 gençten biri işsiz. Bunu bile çözememişsiniz.Kim bunun sorumlusu?

"Vatandaiş borç batağında. 2002'de vatandaşın borcu 6 milyar.Şimdi 2016 Temmuz 339 milyar lira.

"Bu memlekte huzuru, kardeşliği getirin. Vatandaş görevini yaptı. görevini yapmayan iktidardakiler.

"Vatandaşın banklara ödeddiği faiz 251 milyar. Hani bunlar faize karşıydı. 14 yılda getirmediniz de kaç yıl daha mücadele getireceksiniz. İstikrarsızlık istikrar haline geldi.

"Söz veriyorum"

"2002'de terör sıfırdı şimdi terör batağındayız. Ne oluyor bu ülkede? Ne yapacağız? Maraş'tan sesleniyorum Ben size huzuru getirmek, barışı, kardeşliği getirmek için söz veriyorum. Herkesin huzura, barışa, birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Benim sözüm budur.

"Kim bunun sorumlusu?"

"Dış politikada da yanlış yaptılar. Suriye ile niye kavga ettik? Akan kanın sorumlusu kim? Emevi Cami'nde namaz kılmaya gideceklerdi 3,5 milyon Suriyeli geldi. Kim bunun sorumlusu.

"Sütçüİmam'ın ruhuna sesleniyorum"

"Mısır'la kavga ettik. Rusya, Libya ile ettik. Sonra araya yalvardılar, yakardılar özür dilediler. Türkiye'nin itibarıyla oynamaya kimin hakkı var. Gazze ablukasını kaldıracağız dediler. israil açık denizde vatandaşlarımızı katletti. Estiler gürlediler. İsrail'le anlaşma yaptılar. israil özür dilemedi. İsrail şart koştu. Davalardan vazgeçeceksiniz dediler. Vazgeçtiler. Kanun istediler. O da oldu. Ablukayı kaldırmam deid kabul ettiler. Türkiye'nin itibarını 20 mişlyon dolara sattılar. Sütçü İmam'ın ruhuna sesleniyorum. Buna sessiz mi kalacaksınız?

"Bu ülkeyi kuranlar savaş meydanlarından gelmişler. Ama yeni Cumhuriyet kuruyorlar. Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir diyorlar.

"14 yılın sonunda darbe girişimiyla karşı karşıya kaldık. 240 tane demokrasi şehidimiz var. 240 şehidimizin sorumlusu kim? Memleketi dabe noktasına kim taşıdı? Niye darbe Fransa'da ABD olmuyor da biz de oluyor. Barış ve huzuru getirmezseniz darbeye hep aralık bırakmış olursunuz. Türkiye ne yazıkkı 14 yılda darbe noktasına geldi.

"Yanıt alana kadar soracağım"

Madem istikrar vardı memlekette bu darbe niye geldi? Bunu herkesin kendisine sorması lazım. FETÖ terör örgütü diye konuşuyorlar. Bunu kim bela etti. Onlar ne istedilerle sen verdin kardeşim. Dahabu sorunun yanıtını alamdık. Yanıt alana kadar soracağım.

"Faturayı kim ödedi?"

"OHAL getirdiler sonra. OHAL dolayısıyla faturayı kim ödedi? Bu soru van alıcı bir sorudur. Söylüyorum. Öğretmenleri ödedi. Niçin sendikalı. Üniveriste hocaları fatura ödedi. İşverenler, sanayiciler. Hangi işveren darbeye kalkıştı. Hakimler, savcılar. Bunlar darbe mi yaptı? Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Gazeteciler. Onların silahı kalemidir. Hapisteler. Başbakana söyledim. Bunları hapse atarsanız darbeyi dünyaya anlatamazsınız. Karşı darbe yaptınız diye algılanır. Sanatçılara dafatuıra ödettiler. Er ve erbaşlar. Komutan ne derse onu yapar. 15 Temmuz akşamı erler var. Komutan emretmiş. Dışarı çıkmışlar. Sincan Cezaevi'nin önü aileleriyle dolu. niçin darbe yapmış. Er ne zaman darbe yapmış. Komutanı tutukla.

"Çocuğunu cemaat okuluna niye gönderdin? Sen izin vermedin mi bunlara. Kapatılan üniversiteler. Kapatıyorsun öğrenci açıkta. NEreye yerleştireceksin. Öğrencinin ne günahı var.

"Askeri öğrenciler. Okulu kapatıyorsun çocuğu ortada bırakıyorsun. Şimdi he mokulundan oluyor hem hapiste. Bu bizim vicdanımızda derin yaralar açtı. Bu ülkenin mazlumlarına sahip çıkmazsak kendimizi insan yerine koymayız.

"Böyle bir devlet mi olur?"

"Faturayı nasıl ödettiler. Bir kısmı hapiste. Kimisinin mal varlığına el konuldu. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bu memleketi biz böyle mi kurduk! Kimisi de açığa alındı. Kimisi devlet memuriyetinden tamamen çıkarıldı. Mahkeme kararı yok delil yok. Adamcağız mahkemeye gidemiyor. Böyle bir devlet mi olur? Kimisinin fabriakasına el konuldu. Kimisinin yurtdışına çıkışını yasakladılar. 14 yıl sonunda memleket bu hale geldi. İstikrar istikrar dediler.

Bütün bunların hepsini herkesin düşünmesi lazım. Bu memleket bizim. Adalet çok önemli bir kavram. Adalet mülkün, devletin temelidir. Adaletin olmadığı huzur olmaz.

"Açık bir talimat var"

81 il başkanıma sesleniyorum. Medyanın önünde açık talimat veriyrum. 81 ildeki bütün mazlumlara sahip çıkacaksınız. Zulme ve zalime karşı duracğaız. Her mazluma sahip çıkacağız. Devlet kinle yönetilmez. Adaletle yönetilir.

"Kimin imzası var?"

"17/25'i milat aldık diyorlar. Ne oldu orada. Devletin milleti soyduğunu gördük. kimin evinde dolarlar çıktı. Bu mazlum insanların evinde mi çıktı bunlar. İntikam alıyorsunuz. 25 Ağustos 2004. Milat bu. Gülen konusunda önlem alın diyor. Kimin imzası var? Recep Tayyip Erdoğan. Bunu niye örnek almıyorsun?

"Efendim haberimiz yoktu. Bal gibi haberin vardı. Sen imzanı da mi unuttun?

"Şimdi ilkokula siyaset sokuyorlar"

"Adliyeye, kışlaya, camiye siyaset sokmayacaksınız. Şimdi ilkokullara da siyaset sokuyorlar. İnançlar, kimlikler üzerinde siyaset yapılmaz. İnancı niye malzeme yapalım. Benimle Allah arasına niye birisi girsin? Bu gerçekleri bilmelisiniz.

600 hafta...

"Bugün Cumartesi Anneleri'nin 600. hafta sonu oturması... 600 haftadır bu anneler Beyoğlu'nda orturuyorlar. Devleten çocuklarını istiyorlar. Çocuklarımızın mezarı nerede diyorlar. 600 haftadır...

"Bütün annelere söz veriyorum. Huzur, barışı ve kardeşliği getirmek için elimden gelen herşeyi yapacağım. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Demokrasi bedeli ödenecek. Çektiğiniz acılar onur ve gururunuz olacaktır."