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Politika

KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATAN SERBEST ELAZIĞ (A.A)

20 Mayıs 2011 03:10

-KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATAN SERBEST ELAZIĞ (A.A) - 19.05.2011 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişi, savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'na Kovancılar ilçesinde parti otobüsünün üstünde vatandaşlara hitap ederken yumurta atan Erdem Balcı (30), olayın hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Balcı, buradaki sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Balcı'nın ifadesinde, ''Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür ettiği için benim de zoruma gitti, bu yüzden yumurta attım'' dediği öğrenildi.  Öte yandan ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Balcı'nın sabah saatlerinde de bir arkadaşına ''Kılıçdaroğlu ilçede durursa yumurta atacağım. Durmazsa arabasının önünü keseceğim'' dediği öne sürüldü.

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