Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgana 'iyi hal' indirimi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in cezası belli oldu. Son sözü sorulan sanık, "Hepsi Bizans uşağı" diyerek hakaretlerini sürdürdüğü halde, mahkeme cezasında indirim de yaptı.

8 Nisan 2014’te grup toplantısını yapmak üzere Meclis’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile sanık Övet katıldı.

Mahkeme, Övet’e “duruşmalardaki iyi hali’ gerekçesiyle yaptığı indirimlerin ardından “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 15 gün, “kamu görevlisini kasten yaralama” suçundan ise 1 yıl 5 ay 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

8 ay yatacak

Ayrıca duruşmada son sözü sorulan Övet, “Hepsi Bizans uşağıdır, başka da diyeceğim yoktur” dedi. Hakim, Övet’in bu sözü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Orhan Övet, cezaevinde 8 ay kaldıktan sonra tahliye edilecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9 Nisan 2014 tarihinde TBMM’deki makam odasından grup toplantısının yapılacağı salona giderken, Orhan Övet’in yumruklu saldırısına uğramıştı.