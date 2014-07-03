Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Orhan Övet tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te grup toplantısı öncesinde yumruk atan Orhan Övet tahliye edildi.



Orhan Övet, 8 Nisan 2014 tarihindeki olaydan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunuyordu.

Övet, "kamu malına zarar vermek", "hakaret" ve "görevli memura direnmek" suçlarından bir grup sanıkla yargılandığı davada Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesince 24 Şubat 2010'da toplam 11 bin 840 lira adli para cezasından çevrili 592 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara 1. İnfaz Hakimliğince 21 Kasım 2013'te denetimli serbestliğe ayrılan ancak denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine 27 Mart 2014'te denetimli serbestliği kaldırılan Övet, Kılıçdaroğlu'na saldırıdan sonra yakalanarak, kalan cezasının infazı için Ankara 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.



Övet'in, kamuoyunda "Yeni Yargı Paketi" olarak adlandırılan ve 28 Haziran 2014'te yürürlüğe giren "6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca tahliye edildiği öğrenildi.

Kanunun 81. maddesi, İnfaz Kanunu'nun "Adli para cezasının infazı" başlıklı 106. maddesini değiştirdi. Değişiklik öncesinde hükümlülerin, belli süre içinde adli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedileceği belirtiliyordu.

Değişiklik ise adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışmasının karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasını öngörüyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruşturma ise halen devam ediyor.