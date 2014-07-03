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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Orhan Övet tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup toplantısı öncesinde yumruk atan Orhan Övet tahliye edildi

03 Temmuz 2014 21:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te grup toplantısı öncesinde yumruk atan Orhan Övet tahliye edildi.

Orhan Övet, 8 Nisan 2014 tarihindeki olaydan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunuyordu.

Övet, "kamu malına zarar vermek", "hakaret" ve "görevli  memura direnmek" suçlarından bir grup sanıkla yargılandığı davada Elmadağ Asliye Ceza Mahkemesince 24 Şubat 2010'da toplam 11 bin 840 lira adli para cezasından  çevrili 592 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara 1. İnfaz Hakimliğince 21 Kasım 2013'te denetimli serbestliğe  ayrılan ancak denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine 27  Mart 2014'te denetimli serbestliği kaldırılan Övet, Kılıçdaroğlu'na saldırıdan  sonra yakalanarak, kalan cezasının infazı için Ankara 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz  Kurumuna gönderilmişti.

Övet'in, kamuoyunda "Yeni Yargı Paketi" olarak adlandırılan ve 28  Haziran 2014'te yürürlüğe giren "6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca tahliye edildiği öğrenildi.

Kanunun 81. maddesi, İnfaz Kanunu'nun "Adli para cezasının infazı"  başlıklı 106. maddesini değiştirdi. Değişiklik öncesinde hükümlülerin, belli süre  içinde adli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen  kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedileceği belirtiliyordu.

Değişiklik ise adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen  gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışmasının karşılığı  bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasını öngörüyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruşturma ise halen devam ediyor.

 

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