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Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Övet'le tokalaşan kişi MHP'li çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde saldırganla tokalaştığı görülen kişinin kimliği belli oldu

11 Nisan 2014 11:31

Kamera görüntülerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran zanlıyla tokalaştığı görülen kişinin MHP'nin Elmadağ adayı Aytaç Özel olduğu ortaya çıktı. Özel, yaptığı açıklamada saldırganı tanımadığını söyledi.

MHP'nin Elmadağ Beldiye Başkan Adayı Aytaç Özel, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıkladı.

Yeni kamera görüntülerinde saldırganın MHP grup toplantısının ardından bir kişi ile tokalaşması ve sohbet etmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

MHP'nin Elmadağ Beldiye Başkan Adayı Aytaç Özel, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıkladı.

Yeni kamera görüntülerinde saldırganın MHP grup toplantısının ardından bir kişi ile tokalaşması ve sohbet etmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.
 

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