Kılıçdaroğlu'na 'Gandi' lakabını kim yakıştırdı?

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin benimsediği "Gandi" lakabını belediye seçimlerinden önce bir vatandaşın kendisine yakıştırdığını açıkladı. Ancak gazete köşelerinde "Gandi" tartışması sürüyor.



Milliyet'ten Mehmet Tezkan, Cumhuriyet'ten Erol Manisalı şöyle yazdı:



MEHMET TEZKAN



Geçen yıl yerel seçimler öncesiydi.. Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını bir gün boyunca izledim.. Halkın arasına girdim, onların duygularını, düşüncelerini aldım..



Silivri mitinginden sonra İstanbul milletvekili Prof. Dr. Sacit Yıldız, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu ile aynı araçla döndük.. Yol boyunca sohbet ettik..



22 Mart 2009 tarihinde Vatan gazetesinde aynen şöyle yazmışım:



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“Silivri’deki konuşmasını dinlerken nasıl anlatsam diye düşündüm..

Fizik yapısı Ecevit’e benziyor..

Ama aynı zamanda Erdal İnönü’yü hatırlatıyor.. Duruşuyla, tebessümüyle, sakinliğiyle... İnönü’nün kısası.. Ama sakin sakin konuşurken öyle bir çıkış yapıyor ki, saçlarını boyatsa sanırsınız ki Ecevit geri geldi.

Bu yüzden tam karar veremedim..

İkisine de benziyor..

Hadi şöyle diyelim; Ecevit ile İnönü karışımı..

Yoksa.. Gandi mi desek..

Bilemiyorum..”



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Gandi benzetmesi medyaya böyle girdi.. Silivri’de halkın içinden çıktığı için çok tuttu..

Gandi Kemal oldu..





EROL MANİSALI



Yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce, bu köşede ona, Gandi Kemal yakıştırmasını ilk yapanlardan biri ben olmuştum. Gandi, sömürge Hindistan’ın bağımsızlığını İngiltere’ye karşı kazandıran bir önderdi. Ona ışık tutan insanların başında Mustafa Kemal geliyordu. “Gandi Kemal” bütünleşmesi, Cumhuriyetin Kemal’i ile Hindistan’ın Gandi’sini bir araya getiren eşsiz bir tamamlaşmadır.



Yalçın Bayer ise Hürriyet'teki köşesinde konuya ilişkin Aziz Naci Doğan adlı okurunun mektubunu yayımladı:



“CHP liderliğine yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gandi’ lakabının gerçek öyküsü şudur:



13 Ocak 2009 günü Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulübü’nün çağrılısı olarak İktisat Fakültesi Ek Binası’na gelmişti. Prof. Toktamış Ateş’in yönettiği panelin soru cevap bölümünde ben de söz aldım ve sorumdan önce dedim ki:



‘Siz, özellikle de profilinizden tarihsel bir kişiliğe çok benziyorsunuz ve onun gibi de ‘Yüce Ruhlu’sunuz. Fiziksel olarak da genel yapınızla da Mahatma Gandi’yi çağrıştırıyorsunuz’.



Kemal Bey bunu duyunca önce biraz şaşırdı, sonra da çok sempatik bir tavırla dedi ki:



‘Gandi iyi bir adam. Öyleyse bu söylediğiniz de iyi bir şey!’



Toplantıda Hürriyet muhabiri de vardı. Birkaç gün sonra Hürriyet’in ilk sayfasında ilk kez ‘Gandi Kemal’ sözü kullanıldı.



Kusura bakılmasın; ne Mehmet Tezkan, ne Erol Manisalı, ne de bir başkası... ‘Gandi’ lakabının çıkış kaynağı benim ve bunun övüncünü, kıvancını kimselere bırakamam!”





