Kılıçdaroğlu'na "Defolup gideceksin" diyen Öztürk Yılmaz'ın 'kesin ihraç' talebiyle YDK'ya sevki istenecek

CHP'deki Türkçe ezan tartışmasında sular durulmuyor. CHP Grup Disiplin Kurulu’na (GDK) tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la birlikte CHP'nin 'disiplin gündemi'nde olan Yılmaz, sevk kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı açıklamasında "Aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz; sıkıyorsa at bakalım beni buradan, istifa etmiyorum" demişti.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Yılmaz'ın Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) talebiyle 14 Kasım’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkinin talep edilecek.

Aynı zamanda PM üyesi olan Yılmaz, kendisi hakkında oylama yapılması durumunda bu işleme katılamayacak. 12 Kasım’da CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak GDK için Öztürk’ten savunma talep edileceği ifade ediliyor. Yılmaz, söz konusu savunmayı yazılı ya da sözlü olarak verebilecek.

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