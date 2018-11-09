CHP'de Türkçe ezan tartışması | Öztürk Yılmaz'a genel merkezden yanıt: Arkasında kim varsa ortaya çıkacak

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözlerinin ardından ipler gerildi. Tartışmalar, disiplin kuruluna sevke, karşılıklı restleşmeye ve hakarete varan ifadelere eğrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ezan Arapça okunmalı, Arapça ezan dinimizin bir değeridir" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak" açıklaması yaptı. Kaya Öztürk Yılmaz'ın bugünkü açıklamasına, "Durduk yere söylenmiş söz değildir, arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını isteyerek, "Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" dedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, ezanın dünyanın neresinde olursa olsun İslam'ın bir çağrısı olarak algılandığını belirterek şunları söyledi:

"Ezan Arapça okunmalı, Arapça ezan dinimizin bir değeridir. Dünyanın her yerinde ezan Arapça okunur ve ezana saygı gösterilir. CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz."

Disipline sevk



Bu gelişmelerin ardından Yılmaz'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.

Bugün bir açıklama yapan Yılmaz Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi; "İstifa etmiyorum, rezil ol, kepaze ol" dedi.

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Genel merkezden açıklama: Arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır

Öztürk'ün açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan yanıt geldi. Kaya, "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak. Durduk yere söylenmiş söz değildir, arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır" açıklaması yaptı.