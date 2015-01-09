'Kılıçdaroğlu'na ayakkabı fırlatan kişi meczup değil profesyonel'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ayakkabı fırlatılmasıyla ilgili konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Genel başkanımıza yönelik bu saldırıya kimileri akli dengesi yerinde olmayan birinin işi hatta daha da ileri gidip bir meczup saldırısı görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Biz kesinlikle öyle düşünmüyoruz” dedi.

Gürsel Tekin, “Hatırlanacağı gibi TBMM’de de yine benzer bir saldırı yaşanmış, genel başkanımıza yumruk atan kişiyi de benzer şekilde tanımlama çabaları olmuştu. Şunu çok net görüyor ve söylüyoruz, iki saldırı da kesinlikle meczup, mağdur işi değil, tam profesyonel işidir; kendilerince CHP’ye ve liderine gözdağı verme girişimidir” diye konuştu.

Ankara’da “emeklilerin sorunları ve çözüm önerileri” konulu toplantıya katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ayakkabı fırlatıldı. Ayakkabı, Kılıçdaroğlu’na isabet etmedi. Korumalar, saldırganı salondan çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun bu sırada korumaları, “Arkadaşlar nazik davranın” şeklinde uyardığı duyuldu. Ayakkabı fırlatırken “kahrolsun bu düzen” diye bağıran saldırganın, babası sigortasız çalıştırıldığı için böyle bir protesto gösterisi yaptığı öne sürüldü. Toplantının bitiminde yaşanan ayakkabı saldırı sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu salondan ayrılırken “sanırım protestocunun ruh sağlığı yerinde değil” dedi.

Saldırı hakkında Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil’e konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, şunları söyledi: “Genel başkanımıza yönelik bu saldırıya kimileri akli dengesi yerinde olmayan birinin işi hatta daha da ileri gidip bir meczup saldırısı görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Biz kesinlikle öyle düşünmüyoruz.

Profesyonel işi

Hatırlanacağı gibi TBMM’de de yine benzer bir saldırı yaşanmış, genel başkanımıza yumruk atan kişiyi de benzer şekilde tanımlama çabaları olmuştu. Şunu çok net görüyor ve söylüyoruz: İki saldırı da kesinlikle meczup, mağdur işi değil, tam profesyonel işidir; kendilerince CHP’ye ve liderine gözdağı verme girişimidir. Bugünkü saldırıda gazetecilerin arasına girmeyi akıl edecek, Sayın Genel Başkanımızın bu kadar yakınına sokulacak kadar sakin kişi adeta tam bir profesyoneldir.Biz CHP olarak bu olayı böyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Saldırı sırasında şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Görevliler o saldırganı etkisiz hale getirirken sayın Kılıçdaroğlu her zamanki insancıllığı ve nezaketiyle ‘Lütfen nazik davranın’ diye seslendi. CHP vatandaşın saldırıya dönüşmeyen her türlü demokratik tepki ve protestosuna en başta sayın genel başkanımız nezdinde daima saygı gösteren bir partidir ama herkes artık şunu çok iyi bilmeli ki biz herhangi bir partilimize ve liderimize yönelik bundan sonraki bu tarz çirkin saldırılar karşısında bu kadar nazik olmayacağız.”