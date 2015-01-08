Kemal Kılıçdaroğlu’na ayakkabı fırlatıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da katıldığı bir toplantıda ayakkabı fırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Mövenpick Otel'de, emeklilerin sorunları ve çözüm önerileri konulu toplantıya katıldı.

Toplantının son kısmında Kılıçdaroğlu’nun emeklilerle sohbet ettiği sırada kalabalığın arkasındaki saldırgan ayakkabasını CHP liderine fırlattı. Saldırganın, ayakkabısını fırlattıktan sonra “Nerede sosyal devlet, nerede emekli hakları?” diye bağırdığı duyuldu.

Ayakkabı Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, korumalar saldırganı etkisiz hale getirdi.

İşter o anlar: