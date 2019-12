-KILIÇDAROĞLU: KİMSE KİMSEYİ KORKUTMASIN ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Darbe olursa o tankın önüne önce ben çıkacağım dedim. Kimse kimseyi korkutmasın. Bu milletin öyle yalana dolana pabuç bırakacak hali yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bala'ya bağlı Afşar Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Müslüm Coşan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Coşan, Kılıçdaroğlu'na, 2007'de meydana gelen depremde, belde halkına devlet tarafından yaptırılan evlerin hala teslim edilemediğini, vatandaşların hasarlı evlerde oturduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu da evlerin bir an önce teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye önünde parti otobüsünün üstüne çıkarak vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin bir referandum süreci geçirdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Daha önce de belirttik 'herkesin düşüncesine, inancına, etnik kimliğine saygı göstermek boynumuzun borcu' dedik. Referandumda 'evet' diyen de 'hayır' diyen de başımızın üstünde'' dedi. Bir kadının ''çocuklarımıza iş istiyoruz'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hükümetin izlediği politikadan memnun musunuz? Ben de biliyorum çok dertlisiniz. Çiftçi dertli, hayvancılık perişan. Dışarıdan et getiriyorsunuz, niye? Çünkü hayvancılık yapan vatandaşımızın emeğinin karşılığını vermiyorsunuz. Onun alın terinin karşılığını vermeliyiz. Politikacılar genelde buraya deprem olduğu zaman geliyorlar. Temennimiz burada hiç deprem olmaması. Biz deprem olmadığı zaman buradayız. İnşallah evleriniz de biter, en yakın sürede evlerinize oturursunuz. Politikacıların görevi vatandaşları birbirine düşürmek değil vatandaşın çocuğuna aş, iş vermektir. Onurlu Türkiye'yi ayağa kaldırmaktır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, referandumda her vatandaşın yaptığı tercihe saygı duyduğunu defalarca dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''(Evet) diyen de 'hayır' diyen de başımızın üstünde. Biz bunu söyledik ama sayın Başbakan, 'hayır oyunu kullananlar darbecidir' dedi. Doğru değil. Kim darbeci? Hayır oyunu kullanmak ne kadar önemliyse evet oyunu kullananlar da bizim vatandaşımız. Onları suçlayacak mıyız? Ben muhalefet olarak hayır oyunun kullanılmasını istedim, vatandaş evet verdi ret mi edeceğiz? Vatandaşın tercihine saygı göstereceğiz. Dürüst politikacının görevi budur. 'Şimdi anayasayı değiştirelim', hayhay buyurun gelin değiştirelim. 1 Ekimde Meclis toplanıyor, oturalım konuşalım, varsa bir aksaklık düzeltelim. Sayın Başbakan diyor ki 'ben ana muhalefet liderinin samimiyetinden şüpheliyim'. Afşar'dan söz veriyorum, bizim samimiyetimizden kimse şüphe etmesin. Biz samimiyiz, biz düzgünüz, biz doğruyuz. Sayın Başbakana bir şey daha söyleyeyim, biz kul hakkı yemeyiz, kul hakkına saygı gösteririz. Varsa yoksa dürüstlüktür. Kul hakkı yiyen politikacılardan hesabını sorarım, bu bizim görevimizdir.''