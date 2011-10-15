-Kılıçdaroğlu: İlk üç madde kırmızı çizgimiz KARAMAN (A.A) - 15.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, ''Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk üç maddesi, bizim kırmızı çizgilerimiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Karaman ziyareti kapsamında Ermenek ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığına geçen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada yeni anayasa çalışmalarına değindi. Anayasa konusunda bir Uzlaşma Komisyonu oluşturulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Uzlaşma Komisyonu'nda 3 CHP'li milletvekili yer alıyor. Konya Milletvekili Atilla Kart da var. Sanıyorum grubun da sözcülüğünü üstlenecek. Anayasa değişikliklerinde bazı temel öngörülerimiz, hedeflerimiz var. Çağdaş, özgürlükçü bir Türkiye'den yanayız ve bunları sağlamak için masaya oturuyoruz. Güçler ayrılığı ilkesi tam olsun, yargı bağımsızlığı tam olsun, üniversiteler özerk olsun, Atatürk'ün vasiyeti olarak Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu eski konumuna gelsin. Masaya otururken bizim kırmızı çizgilerimiz var. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk üç maddesi bizim kırmızı çizgilerimiz. Çünkü o çizgiler, kurucu iradenin yani Kuvayımilliye'nin iradesidir. Onlara saygı duyacağız. O irade aradan bu kadar zaman geçti yine bizim irademiz. O iradeyi sağlayacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Sanıyorum bütün siyasi partiler bu duyarlılığı gösterirler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha özgürlükçü, daha bağımsız, insanların daha özgürce konuştukları, telefonlarının dinlenmediği, bakanların köstebeklik yapmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bunu sağlayabilirsek büyük ölçüde amacımıza ulaşmış olacağız.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesini ziyaret etti. Kendisini dinlemeye gelenler arasında kadınların fazla olmasına sevindiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de temiz siyasete inanıyorum ki kadınlar yön verecek'' dedi. Geçen günlerde bir dosya açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Köstebeğin adını açıkladım. Düşünün arama yapılacak, önceden haber veriyorlar. 'Polisler geliyor. Arama yapılacak, varsa delilleri yok edin' diye. Bu tür insanların artık siyaset sahnesinden çekilmesi lazım. Düzgün, temiz, alnı ak, geleceğe güvenle bakan bir siyaset anlayışının Türkiye'de yerleşmesi gerekiyor'' diye konuştu. Toplanan kalabalığa ''zamlarla aranız nasıl, herhalde iyidir'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Recep Bey 'Memleket güllük, gülistanlık' diyor. 'Zam yapmadık' diyor. 'Sadece güncelleme yaptık, niye alınıyorsunuz' diyor. Güncelleme yapmış adamlar ne olmuş, yüzde 50 zam gelmiş, olabilir. Seçimlerden önce böyle demiyordu, 'istikrar' diyordu. 'Aman ha CHP gelirse faizler yükselir, zamlar gelir, Türk lirası değer kaybeder' diyordu. Ne oldu? CHP gelmedi ama dediği her şey kendi iktidarında oldu. Biz ne söyledikse doğruları söyledik. Seçimlerden önce ne vaat ettiysem hepsinin arkasındayız.''