-KILIÇDAROĞLU: ALAŞAĞI EDECEĞİZ GEBZE (A.A) - 19.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül ürünü olan bir partiyi alaşağı edeceğiz, 12 Haziran'da yapacağız bunu'' dedi. Kılıçdaroğlu, Gebze'de düzenlenen ''Taşeronlaşmaya Dur De'' mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin referandum öncesi ''Anayasa'yı değiştireceğiz. Bu 12 Eylül Anayasası, 12 Eylülcülerden de hesap soracağız'' dediğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Hesap sordular mı? Sorabilirler mi? Hayır... 12 Eylül ürünü olan bir parti 12 Eylülcülerden, darbecilerden hesap sorabilir mi? Ben de biliyorum soramaz, siz de biliyorsunuz, soramaz. Artık sözümüzü bütün Türkiye'de söyleyeceğiz. 12 Eylül ürünü olan bir partiyi alaşağı edeceğiz, 12 Haziran'da yapacağız bunu.'' Gebze'nin alın terinin ve 90 gündür grev yapıp hakkını almak isteyenlerin kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kendilerinin de alın terinin partisi olduğunu ifade etti. Gebze'nin, CHP'nin en az oy aldığı ilçelerden biri olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, ancak kabahatin kendilerinde olduğunu, Gebze'ye gelmediklerini, Gebzeliyle tokalaşmadıklarını, sohbet etmediklerini, ''Arkadaş sizin ne derdiniz var?'' demediklerini söyledi. Yeni projelerini açıklayınca AK Parti'nin ezberinin bozulduğunu savunan Kılıçdaroğlu daha açıklayacak projeleri bulunduğunu bildirerek, şunları kaydetti: ''Diyorlar ki 'Bu, seçim yatırımı'. Allah aşkına onların yaptığı ne? Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki 'İktidar olduğumuzda bunları yapacağız' diyoruz. Kimin sözü bu? Unutmasınlar Kemal'in sözü. Halkın Kemalinin sözü bu. Biz dedik ki 'aile sigortasını getireceğiz'. 'Vay efendim parayı nereden bulacaksınız?' Yedi sülalene para bulurken hoş da vatandaşa gelirken mi para yok?'' Aile sigortası uygulamasını başlatacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını CHP'nin verdiğini kadınların unutmamasını isteyerek, ''Siyasi özgürlük verdi onlara, şimdi ikinci büyük devrime adım atıyor. Onlara şimdi ekonomik güvence vereceğiz. Her evin asgari geliri 600 TL olacak ve kadının banka hesabına yatacak bu para'' diye konuştu. Referandumda yapılan değişiklikle bir işçiye ikinci bir sendikaya daha üye olabilme hakkının verildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Allah aşkına, bir sendikaya üye olanın zaten işine son veriyorlar. Sen arka çıkıyor musun, diyor musun, 'Arkadaş, bu işçi sendikalaştı diye niye atıyorsun?' diye hesabını soruyor musun?'' dedi. İktidara gelmeleri durumunda emekten ve haktan yana bir düzen kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Anayasa'da ve yasalarda sendikalaşma özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme yasaları bulunduğunu, o yasaları getirenin de eski liderleri Bülent Ecevit olduğunu kaydetti. Örgütlü toplumu CHP'nin kuracağını bildiren Kılıçdaroğlu, ''Bayan kardeşlerime söz veriyorum. Bir çocuk bile yatağa aç girmeyecek halkın iktidarında'' diye konuştu. Taşeronlaşma ile kölelik düzeninin getirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Taşeronlaşmaya Hayır'' dediklerini ifade etti.