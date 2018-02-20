Kılıçdaroğlu: 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenebilir diye fetva veren ve onlara da destek veren iktidara oy vermeyin 

Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenebilir diye fetva veren görüş bildiren ve onlara da destek veren iktidara asla oy vermeyin. Bunu TV\'de söylüyor kimsede ses yok. Konuşurken bunların sırtı sıvazlanıyor. Bunlara asla ödün vermeyin. Çocuk istismarına en ağır cezayı getireceğimizi iki hafta önce söyledim. Hükümet bunula ilgili daha bugün bir çalışma başlatmış. Teşekkür ederiz en azından bir talebimizi duydular\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

\"6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İLE EVLENEBİLİR DİYE FETVA VEREN VE ONLARA DA DESTEK VEREN İKTİDARA OY VERMEYİN\"

Kılıçdaroğlu, \"Hiçbir şey yapmıyorsak dahi bu ülkeye demokrasinin varlığını seçimle ortaya koyan tek partiyiz. 2019\'un en temel aktörleri kadınlar olacak demokrasiyi getirecekler. Kadınlara sesleniyorum, kim sizi ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorsa onlara oy vermeyin. 4 yılda bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz. 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenebilir diye fetva veren görüş bildiren ve onlara da destek veren iktidara asla oy vermeyin. Bunu TV\'de söylüyor kimsede ses yok. Konuşurken bunların sırtı sıvazlanıyor. Bunlara asla ödün vermeyin. Çocuk istismarına en ağır cezayı getireceğimizi iki hafta önce söyledim. Hükümet bununla ilgili daha bugün bir çalışma başlatmış. Teşekkür ederiz en azından bir talebimizi duydular. Toplumsal barışı, huzuru sağlayacağız. Çocuklarınız sadece devlet yurtlarında kalacak özel yurtlara teslim etmeyeceğiz. 1 yıl içinde hiçbir çocuk benim yurdum yok demeyecek. Taşımalı eğitime son vereceğiz\" diye konuştu.

\"İSTANBUL, ANKARA, BURSA, ANTALYA, DENİZLİ, ADANA, MERSİN\'İ ALACAĞIZ, GEREKLİ DERSİ VERECEĞİZ\"

Parti olarak ilk hedeflerinin yerel seçimler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Birinci hedefimiz yerel yönetimler, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Denizli, Adana, Mersin\'i alacağız, gerekli dersi vereceğiz. Bu ülkede demokrasi huzur içinde yaşamak ne demektir göstereceğiz\" dedi.

\"YSK\'NIN İÇİNDEKİ ÇETENİN BÜTÜN OYUNLARINA RAĞMEN EN AZ YÜZDE 60 OY ALACAĞIZ\"

Kılıçdaroğlu, \"YSK içindeki çete dahi bizim başarımıza gölge düşürmesin diye. Çete dedim diye suç duyurusunda bulunmuşlar. TDK\'nın çete tanımını okuyayım. Vallahi de billahi de siz çetesiniz. Asıl siz suçlusunuz, yasayı tanımıyorsunuz. Parlamento\'nun iradesini yok saydınız. Mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diye karar aldınız talimat aldınız diye. Talimat alan çeteyi de ben ilk kez görüyorum. YSK\'nın içindeki çetenin bütün oyunlarına rağmen en az yüzde 60 oy alacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz\" dedi.

\"YARGI SATIN ALINMIŞ VAZİYETTE. KİMİSİNE MAKAM, MEVKİ, MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ VERİLİYOR SATIN ALINIYOR\"

Altan kardeşler ve Ilıcak\'ın müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"Adaleti, hakkı ve hukuku sadece 80 milyon için değil bütün dünya için istiyoruz. Düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Yapılan uygulamayı asla doğru bulmuyoruz. Karar mahkeme kararı değil saraydan alınan talimat ile verilen bir karardır. Yargı bağımsız değil, yargı satın alınmış vaziyette. Kimisine makam, mevki, milletvekilliği sözü veriliyor satın alınıyor. Satılan yargı, yargı değildir satılan hakim de hakim değildir. FETÖ\'cü diye suçluyorlar; Yahu arkadaş FETÖ\'cü diye polis buldun, hakim buldun, baklavacı, memur buldun herkesi buldun bir tane siyasi yok mu? Aynı menzile yürüyenler nerede?

FETÖ\'NÜN SİYASİ AYAĞINI ÇIKARMAYANLAR TARİHİN EN ŞEREFSİZ İNSANLARIDIR

FETÖ\'nün siyasi ayağını çıkarmayanlar tarihin en şerefsiz insanlarıdır. AYM Şahin Alpay ve Mehmet Altan için karar alıyor delil yok hak ihlali diyor kimse AYM\'yi takmıyor. Ahmet Şık\'ın kitabı basılmadan toplatıldı FETÖ\'ye karşı diye. Aynı Ahmet Şık şimdi FETÖ\'cu diye içerde. Ahmet Şık\'ın ne günahı var? Mahkemede hakimin karşısında dik ve onurlu durduğu için içeride. Hakime yalakalık yapacak da serbest bırakılacak.\"

\"AJAN, TERÖRİST DEDİĞİN BİR KİŞİYE NASIL OLUYOR DA YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZİNİ VERDİN?\"

Gazeteci Deniz Yücel\'in tahliye edilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Deniz Yücel\'in tahliye olmasına sevinirim. Başarılı bir gazeteci ama ben sizi biraz daha geriye götüreceğim. Deniz Yücel için Erdoğan, \'Bu adam terörist, bu adam gazeteci değil, kesinlikle kesinlikle ben bu makamda olduğum sürece vermeyeceğiz. Bu adam tam bir ajan terörist\' ifadelerini kullandı. Seni kim aldattı sevgili Erdoğan? Hazırlanan iddianamede tek cümle terörist, ajan olduğuna dair tek kelime geçmiyor. Nasıl oluyor da ajan, terörist dediğin bir kişiye nasıl oluyor da yurt dışına çıkış izini verdin?

OTURDUĞU KOLTUĞU BEŞ PARALIK EDİYOR. İTİBARSIZ HALE GETİRİYOR

Türkiye\'de birden fazla cinayeti organize etmekle suçlanan iki Rus casusu Rusya\'ya iade edildi. Oturduğu koltuğu beş paralık ediyor. İtibarsız hale getiriyor.

PUTİN TELEFON EDER ADAMINI KURTARIR, MERKEL EDER ADAMINI KURTARIR, MACRON EDER ADAMINI KURTARIR

Putin telefon eder adamını kurtarır, Merkel eder adamını kurtarır, Macron eder adamını kurtarır. Bir de yargı bağımsız diyorsun ne bağımsızlığı. Yok öyle bir şey. Saraydan talimatın kanıtları bunlar. Paran varsa adamın varsa hemen tahliye edilirsin. Ama garibansan, mazlumsan yıllarca içerde kalabilirsin. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcu.\"

\"KAHRAMAN ORDUMUZA, ERLERİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Afrin operasyonu büyük bir başarıyla devam ediyor. Kahraman ordumuza, erlerimize şükran borçluyuz. Erinden komutanına kadar bütün askerlerimize mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Onlar aynı zamanda Mustafa Kemal\'in askerleri. Mücadeleyi zor koşullarda yapıyorlar bunu da biliyoruz. Daha az şehidimizin gelmesi için iğne ile kuyu kazar gibi özenli davranıyorlar. ABD\'yi YPG konusunda eleştirdiler. Haklılar. Egemen güçlerin buluştuğu bir yerde aklınızı kullanmadan birilerinin oyuncağı olursanız kaybedersiniz. Bölge sadece bizim bölgemiz olmaktan da çıktı. Birden fazla egemen gücün vekalet savaşlarının yapıldığı bölgeye dönüştü\" diye konuştu.

\"YARIN ÇIKIP DİYECEK Kİ \'TİLLERSON DA BİZİ ALDATTI\'\"

Tillerson\'ın Türkiye ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"Tillerson geldi Türkiye\'ye 3,5 saat görüştüler, yarım sayfalık bir metin yayınladılar. ABD\'ye o kadar suçlama yapıldı bu metinde; Amerika Afrin operasyonumuza açık şartsız destek veriyorum demiyor. Menbiç\'ten PYD ve PKK\'nın çekilmesine somut hiçbir şey söylemiyor. Fırat\'ın doğusunda yapılanmayı himaye etmeye devam edeceğini söylüyor. PYD ve PKK\'yı terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Silahları toplamayacağını da söylüyor. FETÖ\'yü de zaten terör örgütü olarak görmüyor. Siz bu metne hangi gerekçe ile imza attınız. O kadar suçladınız bizde size hak verdik. Yarın çıkıp diyecek ki \'Tillerson da bizi aldattı.\' Bir kere de benim sözümü dinle ya. Her önüne gelen seni kandırıyor.

ZARRAB GÖRÜŞÜLDÜ, HALK BANKASI DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ BÜYÜK BİR İHTİMALLE KİMSE DUYMASIN DİYE BUNU YAPIYORLAR

Bir şey daha var dünyada tercümanlık yapan dışişleri bakanı bizim dışımızda yoktur. Sen bakan mısın tercüman mısın? Devlet devre dışı. Tutanak tutulup tutulmadığını da bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle Zarrab görüşüldü, Halk Bankası durumu görüşüldü büyük bir ihtimalle kimse duymasın diye bunu yapıyorlar.\"

\"TÜRKİYE, İRAN, IRAK, SURİYE. BU 4 DEVLETİN BAŞKANI BİR ARAYA GELEMİYOR MU?\"

Kılıçdaroğlu, \"Bir öneri yapmak istiyorum; Allah aşkına şu Rusya ve Amerika\'nın egemenliğinden bir kurtul. O çekim gücünün biraz dışına çık. Bu bölgede 4 tane devlet var. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Bu 4 devletin başkanı bir araya gelemiyor mu? Kendi sorunlarını çözemiyor mu? İlla emperyalist güçler gelecek onların eşliğinde biz bunları yapacağız. Onların eşliğinde barışı, huzuru getiremezsin. Onlar senin silah verir Suriye\'ye gönderir. Akan kan Müslümanın kanı silahı veren ya Rusya ya Amerika. Uyarıyorum 4 devlet toplanın kardeşim\" açıklamasında bulundu.



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