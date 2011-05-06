-KILIÇDAROĞLU: ''YİYE YİYE DOYAMADILAR'' İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çıkarları için mücadele ettiklerini belirterek, ''12 Haziran'da bir yürek ve gönül seferberliği içinde sandığa gideceğiz ve hep beraber rantın iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız'' dedi. Avrupa yakasını seçim otobüsüyle gezen Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de vatandaşları selamladı. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığı önünde halka seslenen Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın ''Çılgın Başbakan Değil, Akıllı Kılıçdaroğlu'' yazılı bir pankart açması üzerine, ''İnsanımızın yaratıcılığına hayranım'' dedi. Partililerin, ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' sloganları atması üzerine Kılıçdaroğlu , ''İnşallah onu yapacağız. Güvencemiz sizsiniz. Birlikte mücadele edeceğiz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden kadın, çocuk, yaşlı, engelli herkesi kucaklayacaklarını vurguladı. Halktan yana olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Halkımızı seviyoruz. Halkımızın çıkarları için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Türkiye'nin çıkarları için mücadele ediyoruz. İnşallah 12 Haziran'da bir yürek ve gönül seferberliği içinde sandığa gideceğiz ve hep beraber rantın iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Yiye yiye doyamadılar köşeyi dönüyorlar'' şeklinde konuştu. Yatağa hiç kimsenin aç girmediği bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak istediklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ''Üreterek ve halkça bölüşerek ne ezenin ne ezilenin olduğu, özgür ve mutlu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yola devam ediyoruz'' ifadelerini kulladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2-B projelerinin eleştirildiğini belirterek, şunları söyledi: ''2B dolayısıyla dediler ki 'Onlar bizim projemizi aldı, biz de 2-B dedik, onlar da 2B dediler'. Doğrudur. Ama biz 2B derken farklı bir şey diyoruz. Biz şunu diyoruz: 2B'de rayiç bedel olmaz. Ne rayiç bedeli kardeşim, adam zaten arsasını almış, evini yapmış, emlak vergisini ödemiş. Devlet olarak sen de almışsın. Şimdi diyorsun ki 'Rayiç bedelle sana satacağım'. Hangi parayla alacak burayı. Bizim aramızda fark var. Rayiç bedel ne demektir. Hiç kimsenin ödemeyeceği, birilerinin gelip arsa kapatacağı, ev kapatacağı yer demektir. Bunu kaldıracağız.'' Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren partinin CHP olduğunu belirterek, ''Birçok ülkenin kadına seçme ve seçilme hakkını vermediği dönemde kadın erkek eşitliğini sağladı. Kadına seçme ve seçme hakkını verdi. Şimdi de ikinci büyük bir devrime imza atıyoruz. Yetkiyi verirseniz imzayı atacağız. Şimdi de geliri asgari ücretinin altında olanlara veya geliri olmayanlara aile sigortası getireceğiz. Hiçbir hanede yoksulluk edebiyatı olmayacak'' diye konuştu. Vatandaşların ''Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek'' şeklinde slogan atması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Elbette hesap verecek meraklanmayın'' dedi. Bu arada yolda bir taksiciyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, bazı kadınlara da Anneler Günü dolayısıyla gül verdi. Bir esnaf Kılıçdaroğlu'na simit ikram etti.