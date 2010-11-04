-KILIÇDAROĞLU: ''YENİ YÖNETİM HALKTAN YANA'' ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''yeni CHP'' sözüyle CHP'nin yeni yönetimini ifade ettiğini belirterek, ''Bu yönetim halktan yana yönetimdir, bu yönetim korkulara karşı direnen, özgürlükçü bir yönetimdir. Özgürlüğü getiren bir yönetimdir'' dedi. Kılıçdaroğlu, genel merkez konferans salonunda kendisine destek vermek üzere gelen partililere yönelik bir teşekkür konuşması yaptı. Partililerin ''Halkçı Kemal'' sloganları eşliğinde salona giren Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle uzun süre konuşmasına başlayamadı. CHP'nin devrimci bir parti olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin ekseni, yolu bellidir. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve çağdaş uygarlıktır. Ve CHP'nin yeri halkın kucağıdır. Halkla beraber yürüyeceğiz'' dedi. Partililerden toplumun her kesimiyle iç içe olmalarını, çok çalışmalarını, CHP'yi ve halktan yana politikanın ne olduğunu her yerde anlatmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Adalet ve kalkınma Partisi'nin bir kabus gibi indiği Türkiye'de CHP'nin aydınlığını anlatacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada kullandığı ''yeni CHP'' ifadesine de açıklık getirerek, şunları söyledi: ''Biz yeni CHP derken geçmişi unuttuk yeniden CHP kurduk gibi bir anlayışı reddediyoruz. Böyle bir anlayış yok. Yeni CHP'den kastımız CHP'nin yeni yönetimidir. Bu yönetim halktan yana yönetimdir, bu yönetim korkulara karşı direnen, özgürlükçü bir yönetimdir. Özgürlüğü getiren bir yönetimdir. Hiç kimse ama hiç kimse bizi özgürlüğün ve hukukun dışında bir alana taşımayacaktır. Hukuk, özgürlük, yurttaşın hakları, beklentileri bizim de beklentilerimiz olacaktır.'' Kemal Kılıçdaroğlu, haklı oldukları için kazandıklarını ve mücadelelerinin süreceğini de belirtti. Kılıçdaroğlu, toplantıya gelişinde gazetecilerin Önder Sav'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeye ilişkin sorularına ise Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum'un konuya ilişkin açıklama yapacağı yanıtını verdi.