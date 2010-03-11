Kılıçdaroğlu 'yeni yönetim' dedi

T24 - CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'ye Genel Başkan olacak mısınız?" sorusunu görevi icabı partinin yönetiminde görev alamadığı ve kurultayla birlikte yeni bir tüzüğün geleceği şeklinde yanıtladı. Kılıçdaroğlu yeni bir yönetim anlayışı beklentisinde olduğunu da ifade etti.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Toplantıya katılan bir partilinin ''Partinin üst yönetiminde bir değişim olur mu? Biz 'tam bizim başbakanımız Kılıçdaroğlu' diyoruz'' sözü üzerine Kılıçdaroğlu, ''Umuyorum ve diliyorum kurultayımızda sağlıklı bir değişim olur. Yeni bir yönetim anlayışı umuyor ve bekliyoruz olur.



CHP iktidara en yakın olan partidir. İktidara en yakın olan süreçteyiz. Kavgasız, birbirine saygılı, hoşgörüyü kutsal bir görev olarak kabul eden bir anlayışla birbirimizi ve halkı kucaklayacağız. Unutmayın adımız Cumhuriyet Halk Partisi, halktan uzak olan bir parti olmayacağız, halkla beraber yürüyeceğiz. Halkı kucaklayacağız'' dedi.



'Yeni tüzükle daha dinamik olacağız'



Kendisinin Grup Başkanvekili olduğunu ve parti yönetiminde bulunmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Siyasi Partiler Yasası grup başkanvekillerinin parti yönetiminde görev almasına izin vermiyor. Grup başkanvekili olunca Parti Meclisi'nden istifa ediyorsunuz. Yeni yönetim anlayışı, yeni tüzükle gelecek.



Yeni tüzük uygulamaya girecek, göreceksiniz daha dinamik, daha heyecanlı, amatör heyecan duyan bir ruhla halkın önüne çıkacağız. CHP önümüzdeki süreçte unutmayın halkın desteğiyle kesinlikle iktidar olmak zorundadır'' ifadelerini kullandı.

