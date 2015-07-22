Kılıçdaroğlu, İlgezdi hakkında konuştu: Yargıda aleyhlerinde karar çıkarsa partiden ihraç edilebilirler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde krize yol açan Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze İlgezdi'nin adının karıştığı rezidans iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki usulsüz mal edinme iddialarıyla ilgili konuştu.

Bu ilkesel yaklaşımın bütün belediyeler için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Hesap vermekten korkmamalılar. Gitmeliler, büyük bir cesaretle hesap vermeliler. Bunu yaptığımız zaman Türkiye’de pek çok sorun kendiliğinden çözülecektir” diye konuştu.

‘İhraç yolu açık’

Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan (22 Temmuz 2015) Kılıçdaroğlu, "Yargıda aleyhlerinde bir durum çıkarsa CHP’li belediye başkanları için ihraç yolu başta olmak üzere parti disiplin kurallarını işletir misiniz?” sorusuna kesin bir dille yanıt verdi ve “Elbette hiç kimsenin tereddüdü olmaz. Biz yargıya boşuna başvurmuyoruz” dedi.