Kılıçdaroğlu, "Yalancılara, iftiracılara" diyerek Sezgin Tanrıkulu eleştirilerine yanıt verdi: 3 fotoğraf da montaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na montajlı fotoğraflar nedeniyle yöneltilen "Terörist cenazesine katıldı" eleştirilerinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel'in fotoğrafların photoshop olduğunu söylediği açıklamayı paylaştı. CHP'li Özel, TBMM'de yaptığı konuşmasında, "Sezgin Tanrıkulu gözünüzün içine bakarak şunu dedi: 'Ben eğer bir terörist cenazesine katıldıysam Allah benim belamı versin.' Bu 3 photoshoplu, Tahir Elçi, Roboski mezar ziyareti ve Aziz Güler'in cenazesi dışında eğer namus için, ahlak için bir tek CHP'linin photoshopsuz bir terörist cenazesi varsa namus için söyleyin. Yoksa bu iddiayı dile getirmek ve geri almamak namussuzluktur" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Tanrıkulu'na "Biz terörle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar bu ülkede" diyerek yüklenmesinin ardından Özel'in konuyla ilgili açıklamasını Twitter'dan paylaşarak, "Yalancılara, iftiracılara işte yanıt" diyerek paylaştı.

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Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, hatipimiz Sayın Tanrıkulu kürsüdeyken, laf atan AKP' milletvekilleri dedi ki; "gittiğiniz terörist cenazeleri". Ben Türkiye medyası adına utanç duyuyorum ama görüyorum ki buna inanan milletvekilleri var.

Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun Diyarbakır önceki baro başkanı Tahir Elçi cenazesindeki tabutun üstüne PKK bayrağı photoshoplanmış, bir bu var dönen.

İki, Sezgin Tanrıkulu'nun çiçek koyduğu söyleniyor teröristlerin mezarına. O görüntüler Uludere'de yanlışlıkla bombalanan zavallı köylülerin, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi de orayı ziyaret etti. Çok sayıda AK Partili bakan da gitti Roboski'ye ziyaret yaptı.

Üçüncü bir görüntü var, o da yine DHKP-C'nin bir amblemiyle... O görüntüde de cenazedeki kişi Aziz Güler. Türkiye'de tek bir suçu olmadığı ve IŞİD bombasına basarak öldüğü ve sınırın birkaç kilometre dışında buzdolabında bekletildiği için, bizzat benim Mahir Ünal'la karşılıklı diyalogla Numan Kurtulmuş'un ailesine müjdelemesiyle Türkiye'ye getirilen, Cemevi'ndeki bir cenaze...

Sezgin Tanrıkulu gözünüzün içine bakarak şunu dedi: "Ben eğer bir terörist cenazesine katıldıysam Allah benim belamı versin. Bu 3 photoshoplu, Tahir Elçi, Roboski mezar ziyareti ve Aziz Güler'in cenazesi dışında eğer namus için, ahlak için bir tek CHP'linin photoshopsuz bir terörist cenazesi varsa namus için söyleyin. Yoksa bu iddiayı dile getirmek ve geri almamak namussuzluktur."