Erdoğan, CHP'ye yüklendi: Tecavüze sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nın kadın hakları konusunda "tam bir facia örneği" olduğunu savunurken, "CHP'de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan, kendi mensuplarını bile isyan ettiren, tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının kabahatlerini örtmek için kırk takla atanlar bunlar değil mi? İçlerindeki rezilliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, itibar suikastı yapmayı siyaset kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün, tacizcin, ahlaksızın kötü, benimki iyi... Bu yaklaşım kadar iğrenç bir anlayış yoktur" ifadesini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, "Bay Kemal benim senin milletvekilin orduma hakaret edecek, senin ağzından bir olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun mensubu birer Mehmetçik'tir. Mehmetçik'imizi size yedirtmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'Tank Palet fabrikası' tartışmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş, dürüst konuş. Her şeyi vesikalarıyla ilgili koyduğumuz halde hâlâ bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Zarar eden Tank Palet Fabrikası, BMC ile ortak faaliyette olan Katar’ın yaptığı yatırımla burası yenilendi" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'de katıldığı bir programda, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getirmiş, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…" demişti. Programın diğer konukları Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Taşdemir, "Bunu nasıl söylersiniz?", "Tank Palet Fabrikası ordu mudur?" gibi sözlerle Başarır'a karşı çıkmış, bunun üzerine Başarır şunları söylemişti: "Ordudan kastım Tank Palet Fabrikası'dır. Sakın yanlış bir anlam çıkmasın. Ben mehmetçiği, ordumuzu kastedebilir miyim? 'Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır' dedim ve 'bunun yüzde 49'u Katar'a satılmıştır' dedim." Başarır'ın bu sözlerini iktidar 'orduya hakaret' olarak nitelemiş, Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve Başarır'a sert sözlerle yüklenmişti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti ülkemizde kadınların hem sayıca en çok hem de en aktif yer aldığı partidir. Hiçbir partinin böyle bir özelliği yok. Kadın kollarımızın geldiği mevcut üye sayısı 5,2 milyonu bulmuştur. Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sadece siyasette değil hayatın her alanında hak ettikleri yere gelebilmeleri için çok çaba sarf ettik. Kadını, öncelikle eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda birey olmak üzere anne, eş sıfatlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Mağdur kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz.

"Bizim milletimiz aile erkil bir toplum"

Bizim toplumumuzda kadın, tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu. Bizim milletimizin ataerkil veya anaerkil değil, aile-erkil olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizim için bu kadar hassas, önemli. Hak ve özgürlük arayışını erkeği ve kadını için herkes için aynı değere sahip olduğuna inanıyoruz. Cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun, ayrımcılık kime karşı olursa olsun karşı çıkılması gereken konudur. Kadın kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. İnancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak bizim için görevdir. Ailenin korunmasını ve güçlendirilmesi sağlamak da bizim için hayati önemde bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlarla birlikte ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları konusunda hedeflere ulaştırmakta kararlıyız.

"CHP bu bakımdan tam bir facia örneği"

"Biz bu gayretleri ortaya koyarken onlar ne yapıyor diye bakarken karşımıza yüz kızartıcı bir tablo çıkıyor. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneği. CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren, tecavüze sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının kabahatlerini örtmek için kırk takla atan bunlar değil mi? Metroda bir kadını taciz eden kişiyle ilgili önce 'taciz var' kampanyası başlatıp, kendi adamları ortaya çıkınca kampanyayı silen bunlar değil mi? Çocuk tacizcilerinin arkasında duran bunlar değil mi?

Mesele tacize ve tecavüze karşı çıkmak ise burada çok vahim bir durum var demektir. İçlerindeki kepazeliklere bakmadan önlerine gelenlere çamur atarak Atatürkçülük, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün, tacizcin, ahlaksızın kötü benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yok.

"Biz terörle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine katıldı"

Bay Kemal, benim askerime, orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından bir olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Sen MKYK'da kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Bunların cibiliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadı. Biz terörle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar bu ülkede. Daha geçenlerde cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken sırıtıyor pişmiş kelle gibi. Bu milletin değerleri var. Kutsalları var, siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Biz başınızdakiyle sizleri tanıyoruz. İnanıyorum ki ilk seçimde bunlar çok daha büyük bir dersi alacaklar.

"Buradan sana ekmek çıkmaz"

CHP'ye ve kendisine destek vermeyen herkesi satılmış, yandaş olarak itham eden zihniyetten ne beklenir? Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde aynı iftiraları tekrarlayan zihniyetten başka ne beklenir? Bunlar kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş, dürüst konuş be. Şu Sakarya'daki palet fabrikasıyla ilgili her şeyi vesikalarıyla ilgili koyduğumuz halde hâlâ bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Zira burada zarar eden bir fabrikası varken, şimdi BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın yaptığı yatırımla buranın hem renöve edilmesi, makinelerin yenilenmesiyle bu süreçte bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımı da yeni atılacak adımlara kadar çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır. Siz buna benzer işleri SEKA'da da yaptınız. Biz SEKA'da adımı attık, şimdi SEKA diye bir şey kalmadı. Biz SEKA'yı millet bahçesi haline getirdik. Bunlarda böyle bir zevk de yok.

Bay Kemal biz bu akşam 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Buradan sürekli olarak yıl boyunca bu akşamki program sürekli yayınlanacak. Türkiye'de böyle bir opera binası olmadı. Malum bir de bizim Külliye'deki yerimiz var. Arkasında da Atatürk Kültür Merkezi inşallah bitiyor. Ve bütün bunları biz yapıyoruz. Ama bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Tüm kadınlara sesleniyorum; partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessiz kalan, örtbas etmeye çalışanlara ilk fırsatta güzel bir ders verin.

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere zaman zaman yaşanan tartışmaların, hâlâ süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Adımlarımızı toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmayacak şekilde atacağız. Bunları başardığımızda bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşımız olacağız.

Bugün Şanlıurfa'da bir seçim yapıldı. Orada yapılan seçimde Siverek Belediye Başkanlığı bizdeydi, belediye başkanımızın istifası yerine boşalan belediye başkanlığı için orada Ayşe Çakmak hanımefendi, şimdi üçüncü üniversiteyi bitiriyor, seçildi. Bir iki saat önce bitti, aramızda olmasını arzu ederdim. Şanlıurfa'da böyle bir adım atılması çok önemli. Kadınlarımızın gönlündeki yerimizi ne kadar sağlam tutarsak, ülke ve millet olarak yürüttüğümüz mücadeleyi güçlü tutarız.