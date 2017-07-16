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Politika

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli göz göze gelmedi

Devlet Bahçeli, HDP'liler ile selamlaştı ancak Kılıçdaroğlu'yla göz göze bile gelmedi

16 Temmuz 2017 15:36

15 Temmuz birinci yıl dönümü dolayısıyla dün TBMM’de özel bir oturum düzenlendi. Genel Kurul'da bir araya gelen Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun göz göe gelmemesi dikaktlerden kaçmadı.

Tokalaşmadılar

Genel Kurul’a ilk gelen Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, HDP’li Celal Doğan ile tokalaştı ardından HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve HDP’li Sırrı Süreyya Önder ile bir süre sohbet etti. Ardından Genel Kurul’a Kılıçdaroğlu geldi. CHP liderinin, Bahçeli’yle göz göze bile gelmemesi dikkat çekti. Binali Yıldırım’ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan locaya girdi. Erdoğan’ın gelişinde yalnızca AK Partili vekiller ayağa kalktı.

Albümde CHP yok

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan fotoğraf albümünde darbe gecesi Meclis çatısı altında olmasına karşın CHP’li milletvekillerine hiç yer verilmemesi gerilime neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, özel oturumda Kahraman’a “CHP’li vekiller yok muydu o akşam? Babasının çiftliği ya burası. İsmail Ağa’nın çiftliği burası” diye tepki gösterdi.

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