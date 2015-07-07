Kılıçdaroğlu: Vallahi dedikodudan bıktım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vallahi bıktım, dedikodudan bıktım. Meclis Başkanı seçilmiştir, mesele bitmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı seçimi ve koalisyon görüşmelerine ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Meclis Başkanlığı seçimi bitmiştir artık. Meşrutiyeti tartışılıyor mu, bitmiştir. Gerisini milletin takdirine bırakmamız lazım. Dolayısıyla eski kısır anlayışlardan kurtulmamız lazım. Vallahi dedikodudan bıktım.

14 maddelik ilkelerimizi açıkladık. İlk kez bir siyasi parti hangi ilkelerle koalisyon kurarım diye açıkladı. Emekliye iki maaş ikramiye, asgari ücret, çiftçiye mazot gibi 14 maddeden biri bunları içeriyor. Bizimle görüşmeye gelecek partilere ilkelerimizi iletiriz.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın biran önce görevlendirmesini yapması gerekiyor. Meclis Başkanı seçildi, başkanlık divanının oluşması için CHP elinden geleni yaptı. Diğer 3 partinin de yapıp başkanlığa bildirmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin uzun süre geçici bir hükümetle yönetilmesi doğru değil. Biran önce hükümetin kurulması lazım. Seçime gidilecekse uzun uzun beklemenin bir mantığı yoktur. Seçime gidilir, gereği yapılır.

77 milyon bizden şunu bekliyor. Biz gidip sandıkta oyumuzu kullandık, tablo çıktı. Bu tablonun gereğini yapın. Biz CHP olarak, vatandaşın sesine kulak veriyoruz. Vatandaş doğru söylüyor.

Dört siyasi parti liderine düşen koalisyonu kurmak ve gereğini yapmak. Vatandaşın dünya kadar sorunu var bu ülkede. İçte de sorunumuz var, dışta da. Geçici hükümetin uzun süre devam etmesi doğru değil. Sağlıklı kararlar alamazlar.