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Politika

KILIÇDAROĞLU VALİ VE KAYMAKAMALARI UYARDI KAYSERİ (A.A)

25 Temmuz 2010 00:19

-KILIÇDAROĞLU VALİ VE KAYMAKAMALARI UYARDI KAYSERİ (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Valiler ve kaymakamlar, kendilerini AKP'nin memuru olarak görüyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, bazı etkinliklere katılmak için uçakla geldiği Kayseri'de, Erkilet Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Malatya'daki il yönetiminin çalışmasının engellendiği yönündeki iddiaları nasıl değerlendirdiği'' sorusuna, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, sadece Malatya'da değil, daha önce gittiğimiz yerlerde de partimizin çalışmalarını engelleyen bir tutum sergiliyor. Valiler ve kaymakamlar, kendilerini AKP'nin memuru olarak görüyorlar. Onlara sizlerin aracılığıyla hukuku hatırlatmak isterim. Bundan sonra bir kez daha engellemeyle karşılaşırsak, bu konudaki söylemlerimizi meydanlara taşıyacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Balyoz soruşturması'' ile ilgili yorumunun sorulması üzerine de ''Ergenekon soruşturması incelemesinin, yargılama sürecinin bir siyasal dava olduğunu biliyorum. Buradaki kanaatim zaten öteden beri böyleydi. Dolayısıyla bu, siyasal yargılama süreci içerisinde bu tür operasyonların yapılmasını fazla yadırgamıyorum. Bunu, bu davanın savcısı olan sayın Başbakan'a sormak gerekiyor'' şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, ''Bingöl'deki CHP'li bir belediye başkanının 'evet' yazılı şapkasıyla seçmenini referandumda bu yönde oy kullanması için ikna edeceğini söylediğini'' anımsatması üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Bu belediye başkanı ile görüşeceğiz bakalım, gerçekten bizim belediye başkanımız mı, halkın belediye başkanı mı, değil mi, onu göreceğiz'' diye konuştu.

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