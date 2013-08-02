Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasının karar duruşması öncesi basın toplantısı yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu, "Vali ne zamandan beri yargıçlık görevini üstlenmeye başladı. Hadi Gezi Parkı ile ilgili anladık, Tayyip Bey’den talimat alıyorsun. Yargıya müdahale konusunda da mı Tayyip Bey’den talimat almaya başladın?" dedi.

Hüseyin Aslıyüce'nin DHA'da yayımlanan haberine göre, THY’nin tarifeli seferiyle saat 18.00’da Ankara’dan İstanbul’a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 Ağustos’ta Silivri’de Ergenekon Davası karar duruşması nedeniyle alınan önlemleri açıklayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyla ilgili olarak, "Bu ülkede yargının bağımsız olmadığını siyasallaştığını söylemiştim. Duruşma salonuna kimlerin girip girmeyeceğine yargıç karar verir. Vali ne zamandan beri yargıçlık görevini üstlenmeye başladı. Hadi Gezi Parkı ile ilgili anladık, Tayyip Bey’den talimat alıyorsun. Yargıya müdahale konusunda da mı Tayyip Bey’den talimat almaya başladın?Türkiye’de demokrasinin olmadığı, yargının bağımsız olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmış durumda" diye konuştu

Bir gazetecinin "Salona girişler mahkeme tarafından yasaklandı. Mahkemenin çevresine girişler kanunsuzdur diye açıklama yapıldı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Salona girişleri hadi yargı yasakladı diyelim. Binanın etrafına gitmek ne zamandan beri suç olmaya başladı. Hangi gerekçeyle yasaklıyor. Valinin başka görevi yok mu? Sanık yakınları bu duruşmayı nereden izleyecekler? Olacak şey mi bunlar? Demokrasiye yakışmıyor" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılamaya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın da içinde olduğu partililerle birlikte Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.