T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Vali ne zamandan beri yargıçlık görevini üstlenmeye başladı?

İstanbul Valisi Avni Mutlu'nun Ergenekon davası hakkındaki açıklaması hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkı ile ilgili anladık, Tayyip Bey’den talimat alıyorsun. Yargıya müdahale konusunda da mı talimat almaya başladın?

02 Ağustos 2013 22:55

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasının karar duruşması öncesi basın toplantısı yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu, "Vali ne zamandan beri yargıçlık görevini üstlenmeye başladı. Hadi Gezi Parkı ile ilgili anladık, Tayyip Bey’den talimat alıyorsun. Yargıya müdahale konusunda da mı Tayyip Bey’den talimat almaya başladın?" dedi.

Hüseyin Aslıyüce'nin DHA'da yayımlanan haberine göre, THY’nin tarifeli seferiyle saat 18.00’da Ankara’dan İstanbul’a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı VİP Salonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 Ağustos’ta Silivri’de Ergenekon Davası karar duruşması nedeniyle alınan önlemleri açıklayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyla ilgili olarak, "Bu ülkede yargının bağımsız olmadığını siyasallaştığını söylemiştim. Duruşma salonuna kimlerin girip girmeyeceğine yargıç karar verir. Vali ne zamandan beri yargıçlık görevini üstlenmeye başladı. Hadi Gezi Parkı ile ilgili anladık, Tayyip Bey’den talimat alıyorsun. Yargıya müdahale konusunda da mı Tayyip Bey’den talimat almaya başladın?Türkiye’de demokrasinin olmadığı, yargının bağımsız olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmış durumda" diye konuştu

Bir gazetecinin "Salona girişler mahkeme tarafından yasaklandı. Mahkemenin çevresine girişler kanunsuzdur diye açıklama yapıldı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Salona girişleri hadi yargı yasakladı diyelim. Binanın etrafına gitmek ne zamandan beri suç olmaya başladı. Hangi gerekçeyle yasaklıyor. Valinin başka görevi yok mu? Sanık yakınları bu duruşmayı nereden izleyecekler? Olacak şey mi bunlar? Demokrasiye yakışmıyor" şeklinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılamaya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın da içinde olduğu partililerle birlikte Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

 

ETİKETLER

istanbul valisihüseyin avni mutluergenekon davasıchp genel başkanıkemal kılıçdaroğluyargıtayyip erdoğan

İlgili Haberler

Vali Mutlu: Ergenekon davasına izleyici alınmayacak

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'Ergenekon davasında mehkeme salonuna izleyici alınmayacağı için Silivri'deki toplanma kanunsuz sayılacaktır' dedi

Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı Ergenekon kararından önce yayımlandığı için, mahkemenin iptal kararı ışığında tahliye verip vermeyeceği de merak konusu oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24