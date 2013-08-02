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Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı Ergenekon kararından önce yayımlandığı için, mahkemenin iptal kararı ışığında tahliye verip vermeyeceği de merak konusu oldu

02 Ağustos 2013 21:29

Ergenekon davasında kararın açıklanmasına iki gün kala Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği terör ve örgütlü suçlarda tutuklama süresini 10 yıla kadar uzatan düzenlemenin gerekçesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar 2 Ağustos tarihli Resmî Gazetede yayınlandığı için hükümete verilen 1 yıllık süre de işlemeye başladı. Hükümet terör suçlarında tutuklama süresiyle ilgili 2 Ağustos 2014’e kadar düzenleme yapabilecek.

Oya Armutçu'nun hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı Ergenekon kararından önce yayınlandığı için mahkemenin iptal kararı ışığında tahliye verip vermeyeceği de merak konusu oldu. Daha önce mahkeme tahliye taleplerini iptal kararı yürürlüğü girmediği için geri çevirmişti.

Anayasa Mahkemesinin oybirliği ile aldığı ve Resmî Gazete’de yayınlanan kararın sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.” biçimindeki beşinci fıkrasının İPTALİNE; iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE, karar verildi.”

 

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