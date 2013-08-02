Vali Mutlu: Ergenekon davasına izleyici alınmayacak

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Pazartesi günkü Ergenekon davasıyla ilgili önlemleri açıkladı. Vali Mutlu, duruşma salonuna sanık yakınları da dahil hiç kimsenin alınmayacağını ve Silivri'de toplanmaların kanunsuz sayılacağını söyledi.

5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Ergenekon davasının karar duruşmasına izleyici anlınmayacağını açıklayan Vali Mutlu'nun konuşması şöyle:

Duruşma salonuna tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları, milletvekilleri ve basın mensupları alınacaklardır. Mahkemenin talimatı doğrultusunda salona izleyici alınmayacaktır. Mahkemenin bu talimatları doğrultusunda jandarmamız gerekli tedbirleri emniyet birimlerimizle birlikte alacaklardır.

İzleyici olarak bölgeye gitmek isteyen yurttaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Vatandaşlarımızın davet edildikleri ve mahkeme bölgesinde bir yoğunluk oluşturulmaya çalışıldığı bilgileri değerlendirilmiştir. Bunların bir takım olumsuzlukların da yaratılması yönünde bir çabaya dönüştürme ihtimali değerlendirilmektedir. İzleyici alınmayacak olan salonda izleyicinin bulunmamasından dolayı Silivri mahkeme bölgesine yapılacak intikaller 2911 sayılı yasanın 22. Maddesine göre kanunsuz toplantı ve gösteri, mahiyetinde görülecektir.

Sanık yakınları da duruşma salonuna alınmayacak

Vatandaşlarımızın bu çağrılara iştirak etmemelerini önemli görüyoruz. İstanbulumuza il dışından da muhtelif vasıtalarla gelecek seyirciler için de gerekli tedbirleri alıyoruz.

Huzuru müdafaa konusunda bir ortaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum.

Alınacak tedbirlere yurttaşlarımızın da yardımcı olmasını yürekten diliyorum. Karar duruşması öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması en büyük dileğimiz ve arzumuzdur. Sanık yakınları, izleyici çerçevesinde oldukları için da duruşma salonuna alınmayacaktır.

Vatandaşlar izleyici olabilirim diye gelmesin

Yola çıkıp gelecek kişiler olursa, onlarla ilgili de planlamalarımız var. Tedbirlerimizi adım adım hangi safhaya kadar gerekiyorsa o safhaya kadar uygulamaya devam edeceğiz.

Bizim önceliğimiz buraya yurttaşlarımızın izleyici olabilirim kanaatiyle gelmemeleridir.

Bir mahkeme heyeti kararı var. Ben de bunu paylaşıyorum.

Ülkemizde basın toplantısı, basın duyurusu yapma konusunda yasalarımız fevkalade imkan tanıyor.

Yasa herhangi bir kısıtlama getirmiyor. İstanbul’da basın açıklamalarının nerede yapılacağı da bellidir. Basın açıklaması yapmak isteyen herhangi bir grup bunu nerede yapacağını gayet iyi biliyordur ve yapabilir.

Mahkeme salonuna alınmayacak vatandaşlarımızın kalkıp gelmelerinin herhangi bir yararı yoktur. Kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı yapıyoruz.

Bizim bütün dileğimiz mahkemenin dışında güvenli bir alan oluşturulması ve toplumsal gerilime sebebiyet verilmemesidir.