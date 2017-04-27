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Kılıçdaroğlu, Uğur Kurt’un ailesi ile görüştü: Sürecin takipçisiyiz

“Biz adalet istiyoruz, adalet yok”

27 Nisan 2017 21:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir polisin öldürdüğü Uğur Kurt’un ailesini ile telefon görüşmesi yaptı. Kılıçdaroğlu, “Uğur’un öldürülmesine de yok denilecek bir cezanın verilerek davanın kapatılmaya çalışılmasına da üzüldük. Süreci takip ediyoruz” dedi.

CHP İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan’la birlikte, Uğur Kurt’un ailesini ziyaret etti. Kurt’un ölümüne ilişkin sürecin takipçisi olduklarını belirten vekiller, “Adaletten söz edebilmek imkansız hale geldi” dedi.

CHP’li vekiller aileyle görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baba Kemal Kurt’u da telefonda görüştürdü. Ziyaret sırasında Kemal Kurt’la görüşen Kılıçdaroğlu’nun “Uğur’un öldürülmesine de yok denilecek bir cezanın verilerek davanın kapatılmaya çalışılmasına da üzüldük. Süreci takip ediyoruz” dediği öğrenildi.

Baba Kurt ise Kılıçdaroğlu’na duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Baba Kurt “Biz adalet istiyoruz, adalet yok” dedi.

Uğur Kurt’un annesi Güllünaz Kurt da CHP’li vekillerin ziyareti sırasında, “Adalet Sarayı’nın önünde adalet terazisi var ama adalet yok” diye konuştu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP’li vekiller Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal “Polislerin işledikleri suçlar cezasız bırakılıyor. Bu iktidarın bilinçli bir politikası” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP’li vekiller Uğur Kurt’un polisin silahından çıkan kurşunuyla hayatını kaybettiği Okmeydanı Cemevi’ni de ziyaret etti. 

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