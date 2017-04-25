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Uğur Kurt davasında sanık polise verilen 1 yıl 8 aylık ceza paraya çevrildi!

Savcı, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti

25 Nisan 2017 18:51

Okmeydanı Cemevi’nde Mayıs 2014’te, cenaze törenine katılmak için beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında karar çıktı. Sanık polis Sezgin Korkmaz’ın 3 yıldır tutuksuz yargılandığı davada, Kokmaz hakkında 'taksiren ölüme sebebiyet vermekten' 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.  Bu ceza da 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi.

Savcı Ekrem Şakar, Sezgin K.’nin gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti.

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