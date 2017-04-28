Avukat Turgut Kazan: Uğur Kurt cinayetinde böyle bir ceza, tam bir cezasızlık uygulaması

Okmeydanı'nda cemevi avlusunda polis kurşunuyla vurulan ve yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ailesinin avukatları mahkemenin verdiği 12 bin liralık para cezasına çevrilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Ailenin avukatlarından Turgut Kazan, "Böyle bir cinayete 12 bin 100 lira para cezası veriliyor. Yani tam bir cezasızlık uygulaması" diye konuştu. Öte yandan bugün İstanbul Barosu binasında saat 10:30'da basın toplantısı düzenlenecek.

Savcı Ekrem Şakar, "polis Sezgin K.’nin gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini" belirterek, "olası kast ile öldürme" suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istemişti.

İstanbul Okmeydanı’nda bir yakınının cenazesi için cemevi avlusunda beklerken vurulan Uğur Kurt’un ölümüne yol açan polisin aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasının 12 bin lira para cezasına çevrilmesine, ailesi ve avukatları tepki gösterdi.

Avukat Turgut Kazan yaptığı yazılı açıklamada herkesi İstanbul Barosu’ndaki basın toplantısına davet etti.

Kazan'ın yaptığı açıklama şöyle:

Önce meşru müdafaa deyip, daha baştan kurtarmak istediler. Basın sahip çıktı, yazdı tartıştı, cesaret edemediler. Şimdi yargı yolunu kullanarak yine "destan yazan" polisi koruyorlar.

Karşıda cenaze töreni var. Kendisine "Sıkma, sıkma" diye bağırılıyor. Atış yönü belli, açı belli. Sanık polis ateş ediyor, Uğur Kurt’u öldürüyor. Ve böyle bir cinayete 12 bin 100 lira para cezası veriliyor. Yani tam bir cezasızlık uygulaması. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce (AİHM) karara bağlanan 500 dosya vardı. Onlara bir dosya daha ekleniyor. Ve böylece hiçbirimizin can güvenliği kalmıyor.

Kansere yakalanmış baba anne dahil; bütün aileyle birlikte yarın saat 10.30'da İstanbul Barosu'nda görüntüler eşliğinde bir basın toplantısı yapacağız.

Aileden Erdoğan'a: Verdiğin sözü tut

3 yıldır tutuksuz yargılanan sanık polis Sezgin K.'ya para cezası verilmesine aile de tepki göstermiş. Kurt'un annesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine söz verdiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanına güveniyorum. Elini uzatsın, verdiği sözü tutsun. Gerekirse yanına gideceğim. Duysun, işitsin, bana elini uzatsın" dedi.