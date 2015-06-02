Kılıçdaroğlu: Tuvalet temizleyerek evini geçindiren herkesin gözlerinden öpüyorum, bu ona yeter

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda altın kaplama klozet iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bana şunu dedirtecekler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ne zaman gezdin, ne zaman temizledin de altın kaplama klozeti gördün?” demesiyle ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Tuvalet temizleyerek evini geçindiren tüm emekçileri gözlerinden öpüyorum, bu ona yeter” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “altın klozet” iddialarıyla ilgili tartışma sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir mitingde kaçak saray dediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda altın klozet olduğunu iddia etmişti.

CHP liderinin iddiasına katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın kaplama klozet iddiasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nu saraya davet edip inceleme yapması için talimat verdiğini söylemişti.

Resmi davete, CHP’den “Kılıçdaroğlu kaçak saraya gitmez” cevabı gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır mitinginde, “Bana şunu dedirtecekler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ne zaman gezdin, ne zaman temizledin de altın kaplama klozeti gördün?” demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine CNN Türk’te yayınlanan “Ne Oluyor” programında yanıt verdi. Şirin Payzın’ın sunduğu programda konuşan Kılıçdaroğlu, “Tuvalet temizleyerek evini geçindiren tüm emekçileri gözlerinden öpüyorum, bu ona yeter” dedi.