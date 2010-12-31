-KILIÇDAROĞLU: ''TÜRKİYE OYUNLARI BOZACAK'' ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, 2023'te cumhuriyetin 100. yılında, bölgesinde lider, dünyada ise üzerinde oyunlar oynanan değil, oyun kurucu ve tezgahlanan oyunları bozucu bir ülke olacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, ''Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum, mutlu Türkiye'' dileğinde bulundu. Yeni bir yıla umutla girdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''Rüyalarımızı düşlerimizi taşıyoruz 2011'e... Yeni yılda halkın iktidarını kuracağız. Bu hem halkımızın umudu hem bizim sözümüz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir baba evime ekmek götüremiyorum diye intihar etmeyecek. Hiçbir çocuk çöp toplarken çöp kamyonun altında kalmayacak. Hiçbir gazi evinde açlıktan ölmeyecek. Hiçbir genç karakola sağlam girip burnu kırık çıkmayacak, fail-i meçhuller olmayacak ve hiç kimse, başkasının etnik kimliğiyle, inancıyla uğraşmayacak. Herkes kardeşçe kucaklaşacak, kendisini sosyal hukuk devletinin güvencesinde hissedecek. Yeni yıla girerken bir sözüm daha var; Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, 2023'te, yani Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, bölgesinde lider, dünyada ise üzerinde oyunlar oynanan değil, oyun kurucu ve kötü niyetle tezgahlanan oyunları bozucu, bir Türkiye olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle mutlu birey,mutlu aile, mutlu toplum ve mutlu bir Türkiye diliyor yeni yılınızı kutluyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.''