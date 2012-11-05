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Politika

Kılıçdaroğlu: Türkiye anadilde eğitime hazır değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

05 Kasım 2012 13:51

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin anadilde eğitim konusunda hazır olmadığı kanısındayız" diye konuştu.
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği Buluşmaları'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, cezaevlerinde devam eden açlık grevleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Kişileri zorla açlık grevine teşvik etmek, 'siz de açlık grevi yapın' demek doğru davranış değildir. İnsan bedeni üzerinden siyaset yapılmamalı. Anadilde eğitim konusunda da görüşümüz belli. Anadilini herkes öğrenebilir. Anadilde eğitim üzerinde yasağın kalkmasıyla ilgili kanun teklifini veren biziz. Türkiye'nin anadilde eğitim konusunda hazır olmadığı kanısındayız. Bunu seçim bildirgelerimizde de dile getirdik.

Eğer cezaevinde bir yurttaş yaşamını yitirirse bunun sorumlusu hükümettir. Bir kişi cezaevine konduğu anda onun can güvenliğinden hükümet sorumludur. Hükümet sorumluluğundan farkında olmalıdır."

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