Kılıçdaroğlu: Tunceli'nin ismi bence de Dersim, ama referandum yapılsa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratikleşme paketinde yerleşim yerlerinin isimlerinin iade edilmesiyle ilgili olarak, "Tuncelililer kendilerini Dersimli olarak tanımladıkları için isim değişikliğinin hiçbir sakıncası yok. Tunceli Dersim olursa, olur yani. Keşke bunun için referandum yapılsa, Tuncelililere sorulsa" dedi.

Hürriyet gazetesinden Onur Konuralp'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin isminin Dersim olması ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılımıyla ilgi konuştu.

Kılıçdaroğlu "Tunceliller kendilerini Dersimli olarak tanıtmaktan hoşlanırlar. Tunceli coğrafyasıyla Dersim coğrafyası farklı aslında. Tunceli coğrafyasının merkezi aslında Mameki denen küçük bir köy, eski adı ‘Kalan’ olarak tanımlanıyor. Daha sonra Tunceli oluyor. Dersim’in merkezi Hozat, onun coğrafyası daha farklı. Ancak Osmanlı’dan beri hep Dersim olarak tanımlanmış, Cumhuriyet’in başlangıcında da Dersim olarak tanımlanmış, Meclis’e de Dersim milletvekili olarak gelmişler. Daha sonra Tunceli olarak değiştiriliyor. Tuncelililer kendilerini Dersimli olarak tanımladıkları için isim değişikliğinin hiçbir sakıncası yok. Tunceli Dersim olursa, olur yani. Keşke bunun için referandum yapılsa, Tuncelililere sorulsa. “Adınız Tunceli mi olsun Dersim mi olsun?” diye. Kabul ederlerse bir sorun yok. Nitekim bir spor kulübü kurdular. Ben o referanduma katılsam, Dersim olmasını isterim, bir sakıncası yok." dedi.



'Geleceği yönünde bir tereddüt yok'



Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye katılımıyla ilgili konuşan CHP lideri, "Verilen mesajlar, Mustafa Sarıgül’ün partiye geleceği yönünde, bu konuda ortada bir tereddüt aşağı yukarı yok. (Gülümseyerek) Öyle görünüyor. İstanbul için aday adaylarımız var ama aday kim olursa herkes onunla beraber çalışacak. Önümüzdeki süreç içinde bu sorunun çözülmesi lazım. Kamuoyunda çok fazla tartışmanın da anlamı yok. İstanbul devasa, sorunları her gün büyüyen bir kent. Sorunların çözülmesi için akılcı projeler üretilmesi lazım. İstanbul’un tarihsel kimliğine kavuşturulması lazım. Bir rant alanı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Doğasının, tarihin korunması lazım. Bunun için de oraya sosyal demokrat bir belediye başkanı gerekiyor. İstanbullu nefes almak için CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gidiyor. O zaman diğer yerlerde de CHP’li belediyeler olmalı. Olağanüstü projelerimiz var, İstanbul için. Ordu, Eskişehir, Aydın gibi illerimizin adayları kesin. Başarılı belediye başkanlarımız bu illerin başkanları. Onlarla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.