-KILIÇDAROĞLU STK TEMSİLCİLERİNİ DİNLEDİ YALOVA (A.A) - 19.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yalova gezisi kapsamında, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, TİGEM arazileri içinde yer alan restoranda düzenlenen kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 50 kişilik grupla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle anı fotoğrafı çektirdi. CHP lideri, parti otobüsüyle Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine hareket etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Çınarcık, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerini ziyaretinin ardından Yalova merkez Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.