Kılıçdaroğlu sordu, Kamer arsa bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Kadir Topbaş’ın dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan’ın 2004’te Eyüp’te aldıkları E-5’e cepheli arsa, ilginç gelişmelerin ardından önceki gün ’aniden bağışlandı’.



'Topbaş da Kamer'i tanıyor...'



Yeşil alan olan arsa, bu üç ortağın almasının ardından önce ’ticari’ alana çevrildi. Ardından bu araziye komşu arsalar ’konut alanı’ndan çıkarılıp ’yeşil alan’ ilan edildi. Böylece, arsanın değeri bir anda tam anlamıyla patladı. Ama CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Topbaş da Kamer’i tanıyor. İstanbul’da imar rantı dağıtılıyor" sözlerinin hemen sonrasında, Doğan’ın kardeşi, önceki gün arsayı Futbol Federasyonu’na bağışladı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 şubat Salı günü "Cihan Kamer’i Başbakan tanıyor, Topbaş tanımıyor mu?" diye sordu. Kılıçdaroğlu bir gün sonra saat 14:00’te Cihan Kamer’in ortağı olduğu bazı şirketlere İstanbul’un imar rantının dağıtıldığını iddia etti.



'Evet tanırım, ticari ilişkimiz yok, dostuz'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aynı gün, ilk günkü soruya "Ben de Cihan Kamer’i tanıyorum. Dostumuzdur, arkadaşımızdır. Ticari ilişkimiz yok ama dostluğumuz var" diye yanıt verdi.



İşte bu polemik sürerken, Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer ile eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan’ın birlikte Eyüp’te aldıkları bir arsanın varlığı, ilişkiler yumağının somut kanıtı olarak ortaya çıktı. 2004 yılında yeşil alan iken alınan 5 bin 243 metrekarelik E-5’e cepheli arsanın vasfının belediye tarafından ticari alana dönüştürüldüğü ortaya çıktığı önceki gün apar topar Futbol Federasyonu’na bağışlandı.



Futbol okulu projesi için tahsis ediyoruz



Açıklama, önceki gün, İzmir’de, Balçova Agora Alışveriş Merkezi’nde eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan’ın anısına düzenlenen "Milli Gurur Milli Forma" sergisinin saat 16:00’daki açılışında yapıldı. Hasan Doğan’ın kardeşi Hüseyin Doğan, sergiyi planlayan Devlet Bakanı Başesgioğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Özgener’e teşekkür ettikten sonra, şunları söyledi:



"Hasan Doğan, Türkiye’den dünyaya yıldız futbolcular yetiştirilmesinin düşünü kuruyordu. Kendi başkanlığı döneminde Cihan Kamer’den futbol okulları açma sözü almıştı. Biz de Doğan ailesi olarak Aysel yengemiz öncülüğünde, İstanbul’da mülkiyeti kendisine ve Cihan Kamer’e ait arsayı futbol okulu projesinin hayata geçirilmesi için federasyon emrine tahsis ediyoruz. Bu vesileyle onun hayalinin gerçekleştirilmesini arzuluyoruz."



Yeşil alan olan arsayı belediye ’ticari’ yaptı



AKP İstanbul İl Merkezi yapılması planlanırken, Futbol Federasyonu’na bağışlanan arsanın ilginç hikayesi ise şöyle:



1- Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın dünürü işadamı Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan 17 Ağustos 2004’te, Eyüp Nişanca Mahallesi’nde, Kanal 7 binasının yanında bulunan yeşil alan statüsündeki 5 bin 243 metrekarelik araziyi 1/3 paylarla satın aldılar.



2- Bu arazide AKP İl Binası yapılacağı gerekçesiyle, 17 Şubat 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce plan tadilatına gidildi. Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen plan tadilatına göre, yeşil alan statüsündeki arazinin statüsü, ’ticaret ve hizmet’ olarak değiştirildi.



Sonra çevredeki arsalar ’yeşil alan’ ilan edildi



3- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yaptığı başka bir plan tadilatıyla da, söz konusu araziye komşu olan ve imar planlarında konut arsası olarak tescilli 8 parsel de yeşil alan statüsüne alındı. Tapulu imarlı mülklerinin değeri bir anda sıfıra inen mal sahipleri dava açarken, diğer arazide hisseler el değiştirdi. Araziye komşu toplam 375 metrekare büyüklüğündeki diğer üç parsel, Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı tarafından 2 Mayıs 2005’te satın alındı.



Arazi değeri patladı il binası başka yere



4- Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil alandan çıkarıp ticaret-hizmet alanına aldığı arazinin ortaklarından Mustafa Şevki Kavurmacı, 13 Şubat 2006’da arazideki üçte bir hissesini Hasan Doğan’a sattı. Bu arada Denizlili kuyumcu Kenan Öner Yağlı da, satın aldığı üç parseli 1 Şubat 2006’da Cihan Kamer’e devretti.



5- Değeri yükselen arazide AKP İl Binası yapılmasından vazgeçildi. Okmeydanı’ndaki AKP İl Binası Sütlüce’de kiralanan yeni binasına taşındı. Kanal 7 binasının yanındaki E-5 Karayolu’na paralel çok değerli arazi için yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir alışveriş merkezi yapılabilecek izin verildi. Bina, 10 metre genişliğinde bir yolla Paşmakçı Caddesi’ne bağlanabilecekti. Ancak öykü medyaya yansıdı. Önceki gün ise arsa futbol federasyonuna bağışlandı.



Kamer: Açıklamayı 3 gün öne çektik



Cİhan Kamer, Eyüp’teki arsa konusunda Hürriyet’e dün akşam şu açıklamayı yaptı:



Eyüp’teki arsayı Futbol Federasyonu’na devretmek merhum Hasan Doğan’ın fikriydi. Hasan Doğan bu konuyu şu anki Federasyon Başkanı’na açmıştı.



Bağışlama kararını aile 2 ay önce verdi. 14 Şubat tarihinde Hasan Doğan’ın Federasyon Başkanlığı’na seçilişinin yıldönümünde bu karar açıklanacaktı. Ancak 11 Şubat’ta İzmir’de Hasan Doğan’ı anma toplantısı oldu. Açıklamanın orada yapılmasına karar verildi. İkinci bir toplantının fazla olacağı düşünüldü. Bağışlama kararının Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur.



Bu arsa olayı daha önce bazı gazetelere yansımıştı. Yeni değil. Oradaki ev sahipleri, evlerini satmak maksadıyla olayı kaşımaya çalıştılar. Ama büyük gazeteler olayı haber bile yapmaya değer bulmadılar.



Eğer rant peşinde koşsaydık, bundan 1 yıl önce o arsada alışveriş merkezleri ya da rezidanslar yapabilirdik. Hiçbir zaman böyle bir planımız olmadı. Yapmadık.



Topbaş: Beni ilgilendirmez



Kadir Topbaş da önceki gün, dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı’nın Eyüp’teki arsaya ortaklığıyla ilgili şunları söyledi: "Bir ara ortak olduklarını duydum. Daha sonra satmış kendi hissesini. Olabilir de ayrıca, kime ne? Benim ne alakam var. Herkes ticaret yapar, insanların ticaretine yön mü vereceğiz? Kendisi Pierre Cardin’in sahibi. Bizi ilgilendiren, ben bir belediye başkanı olarak birilerine imkán veriyor muyum, vermiyor muyum? Doğru iş yapıp yapmadığıma bakın. Mustafa Şevki Kavurmacı’nın orayı almış olması, sonra ayrılıp satmış olması beni ilgilendirmez. Mal mülk kimin ise, kime aitse onlara sormak lazım. Mülkiyet hakkı kimdeyse, ’Aldın ne yapacaksın’ diye onlara soracaksınız. Net bilmiyorum ama, başta beraber aldılar, sonra ayrılar diye duymuştum, ama sormadım da."



