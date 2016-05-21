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Politika

Kılıçdaroğlu: Siyasi hayatımı bitirebilirim ancak referandumun neden olacağı karanlığı engellemeye değer!

CHP lideri, 20 milletvekilinden 'evet' oyu istedi

21 Mayıs 2016 10:50

Mevcut dosyaların sahibi milletvekillerinin dokunulmazlığını toptan kaldıran Anayasa değişikliği oylamalarının ikinci turunda CHP sürprizi yaşandı. İlk turda ‘hayır’ tavrı sergileyen CHP, asıl geçerli olan son turda destek verdi ve teklifin zorunlu referandum aralığını aşmasını sağladı. Bunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir referandumun yaratacağı tablodan çekinmesi ve 20 CHP’liden ‘evet’ oyu istemesi etkili oldu. Kılıçdaroğlu’nun CHP’lileri “Hapis cezası alabilir, siyasi hayatımı bitirebilirim. Ancak referandum tehlikesinin neden olacağı karanlık tabloyu engellemek için değer” sözleriyle ikna ettiği öğrenildi.

 

330’un altına düşmüyor

 

Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, CHP’li yetkililerden edindiği bilgiye göre, TBMM’de dün sabah başlayan son oylamalar öncesinde Kılıçdaroğlu ve kurmayları şu değerlendirmeleri yaptı: 

1-) İlk tur oylamaları, AK Parti ve MHP’nin tavrı ‘evet’ oylarının 330 altına düşmeyeceğini gösterdi. 

2-) 330-367 arasındaki ‘evet’ oyu sayısı, ‘zorunlu referandum’ anlamına geliyor. CHP destek vermezse 330 aşılacağı için, AK Parti ve MHP’nin tavrı referandumu kaçınılmaz yapacak. Olası bir dokunulmazlık referandumu öncesinde tarafların atacağı adımlar, yüksek gerilim hattındaki Türkiye’yi daha sıkıntılı günlere taşıyabilir. 

3-) Diğer taraftan, zorunlu dokunulmazlık referandumu ile birlikte, Cumhurbaşkanı’nın beklediği ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini içeren bir anayasa değişikliğinin de aynı gün referanduma götürülmesi ihtimali var. MHP, partili cumhurbaşkanlığı konusunda da AK Parti’ye destek verebilir, haliyle iki sandıklı referandum gündeme gelebilir. Partili cumhurbaşkanlığı, aynı safta duracağı dokunulmazlığın kaldırılması referandumunun rüzgârından destek bulabilir.

4-) Tartışmalar sırasında AK Parti’nin anayasa değişiklik teklifinin ‘toptancı bir yaklaşım’ ile ele alındığı, birçok yanlışı bünyesinde barındırdığı, hatta anayasaya aykırı olduğu, AK Partililerin de arasında bulunduğu birçok kesim tarafından kabul gördü. Teşhir etme amacı hasıl oldu.

 

Türkiye’nin geleceği

 

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu 4 gerekçeyi sıralayarak, 20 CHP milletvekili ile temasa geçti ve “‘Evet oyu vererek bu oyunu bozun” görüşünü iletti. Kılıçdaroğlu, destek istediği milletvekillerine, “Kullanacağınız ’evet’in anlamı şu: Dokunulmazlık kalkacak. Kalkınca da ben ve başka CHP’liler yargılanacağız. Belki de bir yıldan fazla ceza alacağım ve siyaset yapmamın önü kesilecek. Ancak, AKP’nin ‘referandum’ kumarı, ülkenin geleceğini karartacak sonuçlar yaratacak. Türkiye’nin geleceği için kendi siyasi geleceğimi riske attığımın farkındayım” dediği öğrenildi.

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