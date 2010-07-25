-KILIÇDAROĞLU: SEN KİMSİN BİZİ İHANETLE SUÇLUYORSUN? KAYSERİ (A.A) - 25.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin partisini verdiği sözleri tutmamak ya da yalan söylemekle suçlayamayacağını belirterek, ''Sen kimsin bizi ihanetle suçluyorsun? Bizim kitabımızda ihanet yoktur. İhaneti merak ediyorsan, git Erbakan'a sor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşa hitap etti. Partisinin, Başbakan Erdoğan'ın önce ezberini, sonra kimyasını bozduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Şimdi de ağzı bozuldu. Efendi davrandık diye bizi hafife almasın'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın seçilmeden önce dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdiğini, çıktığı televizyon programlarında bunu söylediğini, ancak sözünü tutmadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Dokunulmazlıkları kaldıracağım, diye söz verdi. Sözünü tutmadı. Yiğit adamsan, verdiğin sözün arkasında dur. Senin ses kaydını çıkaracağım. Onun yalanlarını yakasına yapıştırmazsam, bana da Kemal Kılıçdaroğlu demesinler'' diye konuştu. Babasının kendisine, ''Sen doğru dur, eğri belasını bulur'' sözünden ayrılmamasını vasiyet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Biz eğri nedir, bilmeyiz. O eğri duruyor, halkın oylarıyla belasını bulacak'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, 12 Eylül mağdurlarını istismar ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Siz, bir tane AKP'linin 12 Eylülde işten atıldığını, işkence gördüğünü, gördünüz mü? Ülkücüler, solcular hapis yattı. Bedel ödemiş insanların acılarını istismar ediyor. Sen kim oluyorsun? Sen, Kenan Evren'in yetiştirmesisin. Önce ona bak'' dedi. Vatandaşlardan, 12 Eylül'de yapılacak referandumda ''hayır'' oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, oy pusulalarında ''evet''in beyaz, ''hayır''ın ise kahverengi olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu, Bünyanlılara, ''Hayır, kahverengi. Kahvenin bizim için önemi var. Bunlara bir kahve içirin ki, 40 yıl unutamasınlar. Oyunuz, kahverengi olsun'' diye seslendi. -YEDİSU BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK- Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, referandumda ''Evet'' oyu vereceğini söyleyen Bingöl'ün CHP'li Yedisu Belediye Başkanı Mehmet Şerif Memioğlu'nun, parti disiplinine ve programına aykırı davranması nedeniyle, disipline sevk edileceğini söyledi.