Kılıçdaroğlu: Şehitlerimiz var, bu aşamada Şam'la doğrudan diyalog kurulmamalı

Dün partisinin grup toplantısında İdlib konusunda hükûmete 5 madde öneride bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin sorununu çözecek olan, Türkiye’nin kendisi" dedi. Daha önce Şam'la doğrudan diyalog kurulması gerektiğini ifade eden CHP lideri, önceki gün İdlib'den 8 şehit gelmesinin ardından durumun değiştiğini ifade etti. "Koordinatların verildiği de söyleniyor. Bunlara rağmen Türkiye’ye yönelik bir saldırı var. Şehitlerimiz var, bu sıradan bir olay değil" diyen Kılıçdaroğlu Şam'la diyalog için, "Bu aşamada hayır" dedi.

Hürriyet yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan CHP lideri, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Meclis’te kapalı oturum yapılması önerisine ise tam destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK çalışanlarıyla toplantı sırasında başörtülülere hakaret ettiğine yönelik iddiaya ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, söz konusu iddianın doğru olma ihtimalini varsayarak şöyle konuştu:

"O zaman bizim izlediğimiz politikaya aykırı bir tutum çıkmış olur. Biz insanları inançları, kimlikleri ve yaşam tarzları dolayısıyla asla ayıramayız. Ayırdığımız andan itibaren zaten Türkiye’nin partisi olamayız."

Saygı Öztürk, CHP'nin Yeşim Meltem Şişli hakkında hızlı bir tasarrufta bulunmak yerine soruşturmanın sonucunu beklemeyi tercih edeceklerini aktardı.

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