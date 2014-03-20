Kılıçdaroğlu seçmenlerini bozkurt işaretiyle selamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları için gittiği Ankara’da, MHP kökenli olduğu bilinen CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için oy isterken bozkurt işareti yapan seçmenlerini kendisi de bozkurt işareti yaparak selamladı.

Kılıçdaroğlu dün Ankara'da dolaşarak partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için oy istedi. Seçim otobüsüyle tura çıkan Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş sık sık duraklayarak CHP'lileri selamladı. Barış işaretiyle selamlayan seçmenlerine barış işaretiyle karşılık veren Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapan seçmenlerini de karşılıksız bırakmadı. Kılıçdaroğlu da o selamlara bozkurt işareti yaparak cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu işareeti sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Bazı kesimler Kılıçdaroğlu'nun bu hareketini Mansur Yavaş'ın MHP kökenli olmasından dolayı MHP seçmenine bir jest olarak yorumladı.

İşte kameralara yansıyan Kılıdaroğlu'nun o görüntüleri:

