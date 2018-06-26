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Politika

Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir kazanan da demokrasidir (1) 

  Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir

26 Haziran 2018 17:21

 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, \"Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti\'dir 7 puan kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir\" dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"OHAL vardı baskılar vardı bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Yılmadan görevlerini yaptılar. Sonuç şu; AK Partisi\'ne iktidar partisine 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değil. Devletin bütün imkânlarına, baskı ve şantajlara rağmen. Teşekkür etmeyeceğim de kime edeceğim? Teşekkür ediyorum. Parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti\'dir 7 puan kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir\" diye konuştu.   

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