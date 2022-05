Kılıçdaroğlu: Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı için bir CHP'liyi önermesinden memnunum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önermesine ilişkin olarak, "Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı için bir CHP'liyi önermesinden memnunum" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak." dedi.

Kılıçdaroğlu’nu Macaristan seçimlerini ve Türkiye ile karşılaştırılması konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye ile Macaristan arasında “6” rakamı dışında otak bir yön yok. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma yapıp ‘Türkiye’de seçimleri iktidar kazanır’ gibi bir çıkarımda bulunmanın gerçeklerle bir ilgisi yok. Macaristan’da ağır bir ekonomik kriz yok. Türkiye’de çok ağır bir kriz var. Macaristan’da kişi başına düşen milli gelir 18 bin dolar, bizde 8 bin dolar. Macaristan’a enflasyon yüzde 6 civarında, Türkiye’de resmi rakama göre yüzde 60’ın üstünde. Macaristan’da otoriter bir yönetim var, bu konuda Avrupa Birliği’nin gözetimi var. Biz de ise çok daha ağır bir otoriter yönetim var. Tek adam yönetimi. Her şeye tek kişi karar veriyor. Türkiye’de halk gerçekleri görüyor. Her şeyin farkında. Her gün gelen zamların altında eziliyor. İşsizlik rekor düzeyde. Halkın mutfağında yangın var. Anketlerde Türkiye’nin iyi yönetilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 70’i buluyor. Bu gerçekleri gören ve yaşayan halk sandığa gittiğinde sağduyu ile oy kullanacak ve bu iktidarı gönderecektir. Macaristan’ı bakıp boşuna heveslenmesinler. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz.”

