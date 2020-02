Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (2)

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI\'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Sanayi Odası\'ndan sonra Eskişehir Ticaret Borsası\'nı ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, \"1920\'lerde Türkiye bir tarım ülkesiydi. İhracat ürünleri karşısında tarım ürünleri vardı. İlk 4 maddeyi tarım ürünleri oluştururdu. Tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik bir alandır. Bu ülkede yaşayan insanların beslenmesi lazım. Bizi besleyecek alanda bizim topraklarımız ve bu toprakların son derece iyi bir planla ekilmesi, biçilmesi, üretilmesi, eken biçen ve üretenin de kazanması gereken bir planlama yapmak zorundayız. Bu çerçevede hareket ettiğimiz zaman herkesin kazandığı bir tarım dünyasını inşa etmiş oluruz\" dedi.

\'TÜRKİYE TARIMDAN ÇEKİLMELİ NASİHATLERİ YAPILMIŞTIR\'

Çiftçinin ürettiği ürünü uzun süre bekletme şansının olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Çiftçinin bekleme gücü yoktur. O zaman nasıl yapacağız? Cumhuriyeti kuranlar bunu yapmışlar, dünyada örnekleri var. Toprak Mahsulleri Ofisi kurmuşlar. Niçin? Çiftçi üretecek hale getirip, devlete satacak. Alan belli, faaliyet belli; kar belli mi? Belli. Fiskobirlik fındık üretecek, Çaykur çay üretecek. Bunlar cumhuriyetin kurumlarıdır ve çiftçi böylece korunmuş olur. Ama sonraları \'Ne gerek var Fiskobirlik\'e\' denilmiştir. \'Ne gerek var Çaykur\'a\' denilmiştir. \'Türkiye tarımdan çekilmeli\' nasihatleri yapılmıştır. Şeker pancarı niye üretiyorsunuz? \'Bak nişasta bazlı şeker üretiyoruz biz, maliyeti daha düşük. Üstelik hiç kimsenin yorulmasına da gerek yok. Biz bunu yapalım size satalım\' demişlerdir\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'DEN 10 KAT TARIM ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİYOR\'

Hollanda\'nın, tarım ürünleri ihracatının 185 milyar dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Konya\'dan küçük bir Hollanda devleti nasıl oluyor da Türkiye\'nin en az 10 kat daha fazla tarım ürünü ihraç ediyor? 185 milyar dolar bildiğim kadarıyla Hollanda\'nın tarım ürünü ihracatı. Nasıl oluyor da Konya\'dan küçük bir devlet bu kadar tarım ürünü ihraç ediyor? Devasa bir Türkiye bırakın kendisini beslemeyi dışarıdan buğday alıyor, nohut alıyor, arpa alıyor, mercimek alıyor, bakla alıyor, her şeyi alıyor, saman da alıyor, canlı hayvan alıyor, et alıyor. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Demek bir şeyler yanlış yapılıyor. Şu anda tarım, egemen güçlerin kontrolü altında. Tarım Bakanlığı\'nın görevi nedir? Tarım arazilerini korumaktır. Oralarda verimli üretimin olmasını sağlamaktır. Peki bir Tarım Bakanlığı düşünün, Eskişehir\'in Alpu Ovası ile ilgili karar alıyor. \'Bu arazide fabrika yapılabilir\' diyor. Türkiye\'nin en verimli arazisi. \'Santral yapacağım buraya\' diyor. Yönetmeliği değiştiriyor. Tarım Bakanlığı, tarımı yok etmek için çalışıyor. Sorunumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Çiftçi üretmediği takdirde 81 milyonu nasıl besleyeceksiniz. Canlı hayvan. Bir dönem Türkiye, Ortadoğu\'yu beslerdi. Ortadoğu\'yu besleyen Türkiye\'ye ne oldu?\"

\'PLANLAMA YOK\'

İktidara geldikleri takdirde çiftçinin faiz borcunu sileceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, \"Neden Türkiye tarımda bu hale geldi? Çünkü planlama yok. Herkesin kazanacağı planlama yapacağız. Herkes üretecek, herkes kazanacak. Tarım artık eski tarım değil. Tarımın da artık teknoloji ile tanışması lazım. Yeni teknoloji tarım liseleri kurmak zorundayız. Fiskobirlik\'i yeniden canlandıracağız, TARİŞ\'i, Toprak Mahsulleri Ofisi\'ni, Çukobirlik\'i, Çaykur\'u yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çiftçiyi gerçekten bu milletin efendisi haline getirmek zorundayız\" dedi.

\'BİZİM MUHARREM İNCE BİNDİ TRAKTÖRE, BENZİN İSTASYONUNA GİTTİ\'

Avrupa\'nın tarımda en temiz topraklarının Türkiye\'de olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Bu coğrafyanın değerini bilmiyoruz. Bu kadar temiz toprakları kullanmasını bilmiyoruz. Üretmesini bilmiyoruz ve satmasını bilmiyoruz. Tarımla sanayiyi buluşturmak zorundasınız. Tarım ile sanayi buluşursa verim yüksek ürüne dönüşür. Daha fazla kar elde ederiz. Daha fazla gelir elde ederiz. Herkes kazanır. Bunları yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz. Mazotu 3 TL\'den vereceğiz. Kıyamet koparttı \'Vay nasıl verirsiniz?\'. \'2,5 liradan veriyor\' dedi Tarım Bakanı. Sağ olsun bizim Muharrem İnce, bindi traktöre, benzin istasyonuna gitti. Tarım Bakanı\'nın çiftçiye mazotun kaçtan satıldığından haberi yok. Deniyor ki \'Köprü yaptık, yol yaptık\'. Dünyanın hiçbir başbakanı \'Ben köprü yaptım, yol yaptım\' diye övünmez; bu ayıp sayılır. Zaten köprü, yol yapmak zorundasınız. Yol yapmayan, köprü yapmayan bana bir tane hükümet gösterin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı\'na, Fransa Tarım Bakanı; bizim tarım bakanı Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı şövalye nişanı verdi. Daha ne söyleyeyim ben.\"

\'135 FABRİKA KURACAĞIZ\'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 135 fabrika kuracaklarını vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Sandığa düşünerek, gidin. Bu treni kaçıramayız. Dijital dünyayı kaçırırsanız her şeyi kaçırırsınız. Hepimiz sandığa gideceğiz, Türkiye\'nin geleceği için oy kullanacağız. Söz verdik, şeker fabrikalarının tamamını geri alacağız. Doğu, Güneydoğu\'da 135 fabrika kuracağız; devlet kuracak. Terörü nasıl bitireceksiniz? Aç adamların gezdiği bir Türkiye\'de barışı nasıl sağlayacaksınız? Huzuru nasıl sağlayacaksınız? Herkesin karnının doyması lazım. Herkesin iş, aş sahibi olması lazım. Herkesin güler yüzlü olması lazım. Kimlik siyaseti, inanç, yaşam tarzı siyaseti olmaması lazım\" diye konuştu.



