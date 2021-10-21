Kılıçdaroğlu: Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor; bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından tepkisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, bugün açıklanan faiz kararından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: