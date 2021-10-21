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Kılıçdaroğlu: Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor; bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu!

Merkez Bankası yüzde 18'lik politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekti

21 Ekim 2021 16:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından tepkisini paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, bugün açıklanan faiz kararından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” demişti.

 
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 
 
"Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!"
 
 
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