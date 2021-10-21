Faiz kararı öncesi Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Sayın bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da toplanarak faiz kararını verecek
21 Ekim 2021 11:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün açıklanacak faiz kararından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun” dedi.
CHP lideri, “Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın” diyerek seslendi.